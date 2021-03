Proponen modernizar el futbol y eliminar el fuera de lugar

El fuera de lugar ha sido una regla que ha formado parte del futbol por decenas de años, sin embargo, ahora proponen eliminarlo para darle un giro al deporte y modernizarlo.

La iniciativa que ha causado revuelo en las últimas horas, fue hecha por el ex futbolista reconocido Marco Van Basten, quien asegura no terminar por aceptar esta regla que interrumpe las acciones y no le permite ser espectacular.

“Sigo teniendo mis dudas con el fuera de juego”, acotó el holandés, quien recalcó que está seguro que esta no es una buena norma en el futbol.

Al entender lo complicado que sería cambiar el futbol sin el fuera de juego, pidió que al menos se hiciera un intento para entender que es posible dejar cepillada esta regla.

“Al menos me gustaría hacer una prueba para mostrar que el fútbol es también posible sin el fuera de juego. Estoy seguro de que sería mejor sin él. Tenemos mucho que hacer para mejorar el fútbol, hacerlo más espectacular, interesante y excitante”.

Van Basten cree que sin el fuera de lugar se dejarían en el olvido muchos problemas

Van Basten recalcó que el mundo del futbol sería otro si es que la regla del fuera de juego dejara de existir y que los equipos encontrarían un modo distinto de jugar.

“Si no tuviéramos fuera de juego, tendríamos muchos menos problemas y los equipos tendrían otras soluciones para ofrecer un buen juego. Los equipos encontrarían una forma de jugar sin el fuera de juego”, acotó el de los Países Bajos.

Pier Marco Tacca/Bongarts/Getty Images Copa Confederaciones



El fuera de lugar ha sido una regla que ha estado ligada con el balompié por décadas. En parte su función en el terreno de juego, ha motivado a cambiar el modo en el que se juzga el deporte, por lo cual se optó por el árbitro de línea y en recientes años por el VAR que analiza jugadas que desencadenen en una anotación o potencial expulsión; en este caso sería una acción que termine en gol y que esté ligado con el también llamado offside.