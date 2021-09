Javier Tebas: “PSG hace trampas, el Real Madrid no”

Javier Tebas, presidente de La Liga, dio unas declaraciones muy polémicas, tras hacer una comparación en el aspecto económico del Real Madrid y el PSG, aseguró que los franceses han realizado movimientos irregulares en el recién mercado de fichajes.

“Hace trampas y el Real Madrid no. El PSG tiene un gasto salarial cercano a los 600 millones de euros y los derechos audiovisuales en Francia han caído un 40 por ciento, es imposible que pueda pagar y que sus patrocinadores aporten el 30 por ciento más de lo que ingresan el resto de clubes”, comentó Tebas.

El club más ordenado

Además, el presidente de La Liga consideró que el cuadro merengue ha sido el mejor a la hora de gestionar económicamente ante el Covid-19.

“El Real Madrid ha sido el mejor club de Europa, con bastante diferencia, a la hora de gestionar el tema del Covid-19 a nivel económico. Siempre ha tenido rigor presupuestario de su gasto salarial y la estrategia de cesión y venta de jugadores ha sido muy importante, y al no hacer ninguna incorporación su situación es mejor y le permite manejar a una caja y tener acceso a financiación”, confirmó el presidente de La Liga.

Las figuras de la Liga

Finalmente, Javier Tebas se animó a hablar sobre la no llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco y aseguró que para él, Vinicius y Ansu Fati serán las figuras de LaLiga.

“Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en La Liga lo mejor. Esperemos que sea para la próxima vez. Creo que este año entre Ansu Fati y Vinicius lo vamos a pasar bien y diremos que los jóvenes están con nosotros”, sentenció el presidente de La Liga.