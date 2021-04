Reacciones en Inglaterra contra la Superliga

La creación de la Superliga Europea ha generado mucha discusión en el mundo del futbol, sobre todo, en Inglaterra, siendo la Premier League la liga que tiene más cupos dentro de este torneo con seis.

Sin embargo, de acuerdo a los medios británicos, dos de los llamados “Big-Six” podrían retirarse de la competencia ante la reacción negativa por parte de sus aficionados y la presión gubernamental que han tenido para no hacer posible la Superliga de Europa.

Se reveló que esos equipos serían el Manchester City y el Chelsea. Hay que recordar que este martes, los 14 equipos restantes sostuvieron una reunión para dar su postura sobre el torneo élite y lo desaprobaron completamente. El primer ministro Boris Johnson, así como varios órganos de gobierno, también se pronunciaron en contra de las propuestas, que cambiarían para siempre el rostro del futbol inglés.

Incluso, algunos jugadores de los equipos que se encuentran como fundadores, han alzado la voz, incluyendo a sus directores técnicos, el caso de Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Será en las próximas horas que se revele más información sobre la desición que tomen ambas escuadras.

“No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes”, reflexionó Pep Guardiola.

Gary Lineker muestra su molestia ante la Superliga

El exdelantero de Inglaterra Gary Lineker, también se mostró en contra de esta nueva competición. Así como otras leyendas del futbol inglés como Sir Alex Ferguson y Rio Ferdinand, se unieron a una lista cada vez mayor de figuras de alto perfil para condenar los planes explosivos de la Superliga europea.

“Esto es, para mí, una guerra contra el futbol. Es una vergüenza, es vergonzoso y va en contra de todo lo que es el fútbol”, fue lo que comentó el ex defensor del Manchester United.

En el partido ante Liverpool, en Elland Road hubo una bandera con mensaje en contra de la iniciativa de los grandes del Viejo Continente por parte del club Leeds United. “Gánenselo en la cancha”, publicó la cuenta oficial del equipo. Y el futbolista británico, James Milner, fue otra de las figuras de la Premier League que se animó a hablar del tema a pesar de hacer parte de uno de los equipos fundadores del torneo, el Liverpool.

“Como piensa todo el mundo, hay muchas preguntas por resolverse. Solo puedo dar mi opinión. No me gusta y espero que no llegue a ocurrir”, dijo el capitán de los Reds.

La mayoría piensa que la Superliga Europea es una mala idea, habrá que esperar las próximas horas para saber que prosigue con respecto a la nueva competencia que revoluciona el mundo del futbol.