No es deporte cuando no importa si pierdes: Guardiola

Londres, Inglaterra. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, fue cauteloso para opinar sobre la Superliga, aunque dejó algunos pincelazos sobre el tema.

El entrenador del Manchester City en conferencia de prensa comentó que no dará ninguna opinión definitiva sobre la Superliga europea hasta que tenga toda la información, pero señaló de que no puede llamarse deporte a una competición en la que el éxito no depende del esfuerzo de los equipos.

“No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes”, afirmó el extécnico del Barcelona.

“No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes”, añadió Guardiola.

Al ser cuestionado directamente sobre la creación de la Superliga donde el Manchester City, equipo que dirige, es uno de los 12 clubes fundadores del torneo, Guardiola fue cauteloso en sus opiniones.

Guardiola es cauteloso sobre la Superliga



“Me encantará poder ser más claro cuando tengamos toda la información. Solo conozco ese comunicado del domingo, no sé nada más que eso”, aunque Pep aseguró que la posición de los técnicos de los seis clubes ingleses integrados en la Superliga es “incómoda”.

Por último Guardiola subrayó, “Vamos a disputar la Liga de Campeones la próxima semana y trataremos de llegar a la final, y la próxima temporada vamos a jugar competiciones europeas porque lo merecemos, porque nos lo hemos ganado en el terreno de juego”.



Manchester City se enfrenta en las semifinales de la Champions League al Paris Saint Germain (PSG). El próximo miércoles se realizará el partido de ida y el encuentro de vuelta em Manchester será el martes 4 de mayo.