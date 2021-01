Respiran en River Plate, Edson se va a quedar

River Plate recibió hoy una excelente noticia, una de las más esperadas en los últimos meses. Uno de los referentes del plantel ha decidido permanecer en el club, a pesar de la suculenta oferta que tenía del futbol europeo. De esta manera, Marcelo Gallardo respira tranquilo de cara al que podría ser su último año al frente del millonario.

Se trata de Enzo Pérez, volante fundamental en el esquema del DT, quien tenía sobre la mesa una oferta millonaria del Trabzonspor de Turquía por los próximos dos años y medio. El tema tenía a todos en vilo, pero la presión de su propia familia para quedarse en Argentina y una plática con Gallardo fueron suficientes para que Enzo decidiera continuar en Nuñez.

La familia del jugador no estaba dispuesta a emigrar al Viejo Continente, su esposa no estaba convencida a causa de la pandemia. Mientras que, de acuerdo al entorno del jugador, también pesó en la decisión lo duro que habría sido para sus dos hijos el cambio de escuela y separarse de sus amigos. La posibilidad de irse sin su familia existía, pero nunca tuvo sustento real.

Enzo Pérez no viajará a Europa

Marcelo Gallardo aún no confirma si seguirá o no en el club, pero al reencontrarse con Enzo Pérez para iniciar la pretemporada sostuvieron una charla que resultó fundamental para que el jugador determinara no cambiar de aires. Por ende, que Gallardo haya convencido a Pérez es un indicativo más de que el técnico permanecerá, al menos, hasta diciembre cuando termina su vínculo con River Plate.

La cláusula de recisión de Enzo Pérez es, prácticamente, simbólica, y es que cuando firmó con River en 2017 dejó atrás un contrato mayor con el Valencia. Por ello el club lo tasó muy barato para retribuirlo en dado caso que decidiera salir de la institución. De tal suerte que en el aspecto económico también respira River, ya que lo que habrían ingresado no se compara con el rendimiento de Enzo Pérez en la cancha.