Polémico fichaje de Boca Juniors

Boca Juniors ya cuenta con su primer refuerzo de cara a la siguiente temporada. Se trata de Javier García, guardameta de 33 años formado en el club, quien llega como f utbolista libre tras terminar su vínculo con Racing de Avellaneda. García es amigo de Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, y su contratación desató la polémica entre los fanáticos xeneizes.

El tema es que Boca Juniors cuenta en sus filas con Esteban Andrada, Agustín Rossi y el juvenil Manuel Roffo. Pero la llegada de García obedece a la posibilidad latente de que Andrada o Rossi abandonen al cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo.

📷 Tras firmar contrato, en su primer día de este segundo ciclo en el club, Javier García se volvió a poner la ropa azul y oro y se entrenó junto a sus nuevos compañeros en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/ETd2dKPN0A — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) August 20, 2020

Andrada es titular indiscutible y arquero de la selección argentina , pero existen ofertas del futbol italiano y el futbolista habría solicitado al club que escuchen las propuestas ya que tiene interés de emigrar. Por su parte, Agustín Rossi, quien regresa al club tras estar a préstamo en Lanús, ya le manifestó a la directiva que si Andrada no se va, él no permanecería en el plantel debido a que no está dispuesto a ser suplente.

Ante ese escenario es por lo que se decidió el regreso de García al actual campeón argentino.

Por Alvaro López Sordo