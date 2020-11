Después de mucho tiempo Boca Juniors recibirá su trofeo de campeón

258 días después, Boca Juniors recibirá el trofeo y las medallas que lo acreditan como el campeón del futbol argentino. El día de la consagración xeneize el trofeo no se encontraba en La Bombonera debido a que en Tucumán River Plate también tenía la posibilidad de coronarse y, posteriormente, la pandemia evitó que los dirigidos por Miguel Ángel Russo pudieran festejar el campeonato de la última edición de la Superliga argentina.

El plantel recibirá sus premios el viernes, previo al partido ante Lanús, y habrá algunas particularidades. Y es que nueve de los futbolistas campeones ya no pertenecen a la institución, entre los que destacan el italiano Daniele de Rossi, Iván Marcone y Alexis McAllister, a todos ellos se les enviarán sus preseas.

Pero no todo es alegría, hay otros dos personajes que ya no pertenecen a la institución y ellos no recibirán el reconocimiento que les corresponde por haber sido parte de la consecución liguera: Gustavo Alfaro, DT del equipo durante 16 de los 23 partidos disputados, y Daniel Angelici, presidente de la institución y responsable de la contratación de casi todo el plantel, sólo Pol Fernández y Carlos Zambrano fueron contratados por la nueva dirigencia.

Quieren el original

Finalmente, Boca le ha solicitado quedarse con el trofeo original, lo habitual es que después de recibirlo el club campeón lo regrese a la organización para posteriormente recibir una réplica más pequeña y quedarse esa en sus vitrinas, pero como la Superliga fue disuelta a mediados del año para darle paso a la Liga Profesional de Futbol se han aventurado a solicitar quedarse con la copa original, ya que nunca más será disputada.