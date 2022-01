Riquelme cierra fichaje para Boca Juniors de un ex del América

El directivo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme fue pieza fundamental para cerrar uno de los fichajes más sonados de estas últimas horas, en una transacción en la que estuvieron ligados tres equipos para llevar a la Bombonera a un ex del América: Dario Benedetto.

El cuadro argentino anunció la llegada de Dario Benedetto quien previamente había estado en Boca Juniors, pero que estaba pasando por una racha que no le motivaba en lo más mínimo.

La triangulación por Benedetto a Boca Juniors

El Elche anunció este sábado que llegó a un acuerdo con el Olympique de Marsella, para comprar a Darío Benedetto, que estaba cedido en el equipo de LaLiga por la organización francesa, desde el inicio de la actual temporada, para que a su vez, lo mandará en una transacción hacia el balompié argentino con el Boca Juniors.

TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA Y EL JUGADOR QUE LLEGARÍA DESDE EUROPA

Benedetto, ex del América, llegó al club el Elche el pasado verano, de la mano de su agente Christian Bragarnik, propietario de la entidad ilicitana y socio de la compañía que adquirió el paquete accionarial mayoritario del Elche, que apenas perdió ante el Real Madrid en la Copa del Rey.

El Elche, por medio de un comunicado, ha agradecido al jugador argentino “la profesionalidad, el trabajo y su entrega” durante su etapa deseándole “la mayor de las suertes en su trayectoria profesional y personal”.

Juan Román Riquelme, parte fundamental en la operación

Benedetto explicó en una entrevista, que hace unos meses, Riquelme se puso en contacto con él, para conocer su presente de propia voz, entendiendo que en Francia era irregular su actividad, a lo que Benedetto le hizo saber que iría a jugar a España, por lo que dejó la opción de regresar a Boca pendiente.

Después, el jugador pasó al Elche el verano pasado, pero luego de media campaña decidió levantar el teléfono y hablar con Riquelme para poder volver.

“Recibí un llamado de Román (Riquelme) el año pasado, en el cual él me preguntaba qué tenía pensado porque el Olympique de Marsella no me iba a tener en cuenta y me quería dar a préstamo. Le dije que tenía la posibilidad de estar en la Liga de España y quería probar lo que se sentía eso. Cuando no tuve los minutos que realmente necesitaba y no me sentía importante dentro del equipo, agarré el teléfono y lo llamé a Román”, comentó Benedetto.

De ese modo, Elche buscó tomar la opción de compra con el Olympique de Marsella, para luego transferir al argentino a Boca.