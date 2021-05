River Plate jugaría la Libertadores sin portero

River Plate podría jugar la Copa Libertadores sin portero, y es que el cuadro millonario atraviesa un brote de covid-19. 15 futbolistas del millonario dieron positivo, entre ellos los cuatro arqueros que tienen registrados para el torneo continental. Por ello, el club ya envió una solicitud a la Conmebol para que se les permita incorporar, al menos, a un guardameta más. La situación no es sencilla y todo indica que el pedido sería rechazado.

El reglamento del certamen no contempla la incorporación extemporánea por contagios de coronavirus. Sí se puede incorporar en caso de lesión grave, pero el virus que ha paralizado al mundo no se considera dentro de esta categoría. Además, otra situación que le juega en contra a River Plate, es que la Conmebol, ante la pandemia, permitió que todos los equipos registraran hasta 50 futbolistas y River no lo hizo.

Gallardo es rehén de sus palabras

Por si fuera poco, en septiembre del año pasado Marcelo Gallardo, DT del millonario, declaró públicamente que no iba a registrar a 50 jugadores porque no consideraba necesario exponer a futbolistas juveniles que no estuvieran preparados para competir en una Copa Libertadores. Y el DT elevó la apuesta al asegurar que “no tengo que llenar un cupo de 50 jugadores. No voy a buscar jugadores en la novena, es anormal. Me hago responsable”.

A pesar de las palabras del DT, en River esperan un gesto por parte de la Confederación Sudamericana de Futbol. Aunque parece difícil porque ningún otro equipo elevó ese tipo de solicitudes y, al no haber inscrito a 50 futbolistas toda la responsabilidad, parece recaer en River Plate.

Además, a River Plate le juega en contra que 19 de los 32 equipos participantes sí registraron a más de cuatro porteros como medida preventiva. 18 clubes anotaron a 5 guardametas, mientras que el Flamengo puso a seis en la lista.

Paranaense jugó sin suplente

Otra cuestión que no ayuda a los de Gallardo es que, en la edición anterior, el Athlético Paranaense debió debutar, justamente ante River Plate, a su quinto arquero, Bento Matheus Krepski, a causa de un contagio masivo por covid-19 y los brasileños jugaron ese duelo de noviembre del 2020 sin arquero suplente.

De esta manera, River Plate podría recibir este miércoles a Independiente de Santa Fe con un jugador de campo como portero. Los nombres de Milton Casco, Enzo Pérez y Gonzalo Montiel son los que suenan como posibilidades para atajar, y es que en las prácticas lo hacen por gusto y, según los reportes, lo hacen bastante bien.