River Plate podría jugar Copa Libertadores con solo siete futbolistas

River Plate vive horas difíciles. Ayer, cinco futbolistas más resultaron positivos por Covid-19 y ya son 20 los contagiados. De esta manera, Marcelo Gallardo no junta ni siquiera a 11 jugadores para el partido de mañana ante Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores, ya que de los 12 elementos que no tienen coronavirus, Enzo Pérez y Javier Pinola están lesionados. Rodolfo D´Onofrio, presidente del millonario, habló hoy y dejó claro que River jugará mañana.

“Tenemos que cumplir con el reglamento y con hasta siete jugadores tendremos que ir a jugar”, fueron las palabras del máximo dirigente de River Plate en entrevista para Radio Mitre, quien dejó muy en claro que solamente se presentarán para evitar las sanciones que la CONMEBOL podría imponerles en caso de no hacerlo. Además, el presidente aseguró que le parece ilógico que se juegue ante una situación como la que vive su club.

“Los jugadores que estuvieron en contacto con los contagiados no tendrían que jugar, pero hay que respetar las normas. Lo lógico es no jugar, es lo que piensa cualquier ser humano normal, pero vamos a cumplir con el reglamento porque las sanciones serían severas y el club estaría en una situación complicada ahora y a futuro”, aseveró D´Onofrio.

River Plate sí se presentará

Además, cortó de tajo con el rumor que indicaba que la cúpula riverplatense había analizado que el equipo no se presentara. Y es que los directivos saben que la institución no se puede dar el lujo de ser sancionado, debido a que un castigo implicaría la eliminación del torneo actual, una fuerte multa económica y la prohibición de participar en torneos continentales por el periodo que determine la Conmebol. Y justamente el no poder participar de las Copas significaría la pérdida de un ingreso más que importante.

Sobre si este brote de contagios en su plantel se debe a la irresponsabilidad de los futbolistas, D´Onofrio dijo lo siguiente: “cuando el virus entra no se trata de un problema de falla. Cuando uno juega en pandemia, corre este riesgo. Hicimos todos los protocolos que establecen la AFA, la Conmebol, la FIFA… Pero por más PCR que se hagan, nos aparecieron casos en pocos días y nadie descarta que aparezcan más en los próximos exámenes”.

Para cerrar, Rodolfo D´Onofrio tocó el tema de la posibilidad de tener que alinear a un jugador de campo como portero (los cuatro registrados tienen covid-19). El presidente calificó dicho escenario como ridículo y explicó que ya le solicitaron a la Conmebol que les autoricen a un guardameta titular y a uno suplente. “Imagínenselo a Casco (Milton Casco cuya posición es de lateral) de arquero, sería una cosa insólita”, sentenció.

