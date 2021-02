¡Se acabó! Copa Diego Armando Maradona se termina

Pocas cosas son tan cambiantes en la vida como los torneos argentinos de futbol. Ayer se determinó que el certamen que va a empezar el 12 de febrero, no se llamará Copa Diego Armando Maradona para evitar cualquier tipo de problema legal con los herederos del Pelusa. Pero no solo eso cambiará, el formato de la competencia será distinto y este campeonato no será de Copa.

Aunque se mantienen los 2 grupos de 13 equipos cada uno, el torneo será de liga. Por ahora se desconoce exactamente cómo se jugará, pero mañana se dará a conocer durante el sorteo de los grupos la manera en que se llegará al título.

La realidad es que la única diferencia verdadera entre el torneo que está por iniciar y el que terminó hace unas semanas, radica en el rubro estadístico al que será asignado el título. El trofeo que ganó Boca Juniors ante Banfield está considerado en el rubro de Copas Nacionales, es decir que tiene el valor de una Copa MX por citar un ejemplo relacionado con nuestro país.

Ahora, quien se corone monarca en esta oportunidad podrá aumentar el número de títulos de liga en su plamarés. Esto significa que si River Plate lo llega a ganar, Marcelo Gallardo por fin podrá acallar las voces que le reclaman que en su prolífica gestión al frente del millonario le ha faltado un campeonato local.

A falta de conocer si habrá una fase final estilo liguilla, si el campeón se definirá a puntos o con una final entre el primer lugar de cada grupo, lo que es un hecho es que habrá promedios aunque ningún equipo perderá la categoría. Pero el cociente se seguirá acumulando para cuando se reactiven los descensos en el futbol argentino.

La fecha de inicio es el próximo 12 de febrero y la conclusión de esta liga será a finales del mes de mayo. Cabe recordar que Platense y Sarmiento son los dos clubes que lograron subir a la máxima categoría del balompié pampero.