Sergio Ramos fuera de la Eurocopa con la Selección de España

Madrid, España. El ícono defensivo del Real Madrid y de la Selección de España Sergio Ramos queda fuera de la convocatoria para disputar la Eurocopa de este año.

El técnico de la selección española Luis Enrique dio la lista de los 24 jugadores convocados para disputar el torneo europeo de selecciones dejando fuera al capitán Sergio Ramos, pero destaca el regreso de César Azpilicueta, Adama Traoré y Pablo Sarabia, además del debut en la escuadra ibérica de Aymeric Laporte.

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La ausencia de Sergio Ramos luego de jugar de forma consecutiva los últimos cuatro Mundiales y tres Eurocopas con la selección española, es la decisión más difícil que toma Luis Enrique, que anula la oportunidad de llevar 26 jugadores.

"Se quedarían sin participar jugadores y algunos en la grada", declaró Luis Enrique sobre su decisión de citar a 24 futbolistas. "En nuestro caso solo quedará uno y es muy importante esto en la dinámica de grupo, considero bueno entrenar con menos jugadores y que todos sientan opciones de jugar".

Dentro de las novedades de Luis Enrique está Aymeric Laporte que este 11 de mayo recibió la nacionalidad española. También el regreso de Azpilicueta que no juega con España desde noviembre de 2018.

El delantero Adama Traoré, que no estuvo a la última convocatoria tras aparecer como un jugador que aporta desborde y velocidad; y Pablo Sarabia, ausente por lesiones en las dos últimas convocatorias, cierran las novedades de la lista de España.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

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Los 24 elegidos de España para la disputa de la Eurocopa 2020



PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton).

DEFENSAS: César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García y Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United), Jordi Alba (Barcelona), José Gayá (Valencia)

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City), Sergio Busquets y Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Napoli).

DELANTEROS: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferrán Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG).

EFE