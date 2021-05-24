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Fútbol

Sergio Ramos no está en condiciones adecuadas: Luis Enrique

Es una decisión complicada pero busco siempre el beneficio para la selección y el grupo, declaró el técnico Luis Enrique.

Sergio ramos y Luis Enrique

Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España. El técnico de la selección española Luis Enrique explica las razones por la que dejó al defensa Sergio Ramos fuera de la convocatoria para la Eurocopa.

Luis Enrique señaló que su decisión de no incluir a Sergio Ramos en la convocatoria se la hizo saber en la noche del domingo con una llamada telefónica.

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"Mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán, que he decidido que no venga porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni ha podido entrenar con el grupo. Ayer por la noche se lo comuniqué, mantuve una conversación telefónica con él. Es difícil y duro. Alguien que ha estado siempre al máximo y puede volver ayudar a la selección en el futuro", declaró el técnico español al inicio de una conferencia de prensa.

Luis Enrique añadió que "Es una decisión complicada pero busco siempre el beneficio para la selección y el grupo. Le recomendé que fuese egoísta, que piense en él para recuperar su nivel y volver a jugar en su club y en la selección”.

Luis Enrique dejó abierta la puerta para que Sergio Ramos regrese a la selección

"Me gustaría que estuviese aquí. Había una posibilidad de que se pudiese recuperar hasta la competición pero lo veo poco probable ya que no ha podido competir en los últimos meses", apuntó el extécnico del Barcelona y dejó abierta la puerta para que Ramos se encuentre en el Mundial de Catar 2022.

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Luis Enrique no quiso decir nada del contenido de la llamada telefónica y únicamente expresó que fue "una conversación muy educada y correcta, de muchísimo respeto".

"Cualquier cosa relacionada con Ramos, cualquier decisión que tomara, generaría polémica. Cuando le ponía 90 minutos porque no descansaba, cuando lo ponía poco porque era feo y era para sumar una internacionalidad. Sé el ruido mediático que afecta al seleccionador, lo acepto y espero que no afecte al equipo que está preparado para competir, ese es mi objetivo", finalizó el entrenador.

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