Ter Stegen se despide de la selección alemana y de la Eurocopa

Barcelona, España. Malas noticias para Barcelona y la selección de Alemania ya que el guardameta Marc-André Ter Stegen será sometido a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha este jueves, según información de los servicios médico de la escuadra culé.

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El procedimiento terapéutico se hará en Malmö, Suecia y estará a cargo del doctor Hakan Alfredson, un médico experto en tendones, con la asistencia de los servicios médicos del Barcelona.



Marc-André ter Stegen expresó su tristeza este lunes tras anunciar, en redes sociales, que se perderá la Eurocopa con Alemania para someterse a la operación en la rodilla derecha.

Ter Stegen se queda en casa para la Eurocopa



"Estoy triste por perderme la Eurocopa con Alemania, por primera vez en muchos años seré un aficionado más apoyando a mi país desde casa", apuntó el arquero del Barcelona.

El guardameta alemán, sustituto de Manuel Neuer en la selección germana, ya sufrió molestias en esa articulación al término de la temporada 2019-20 y se le hizo una artroscopia el pasado 18 de agosto. Estuvo dos meses y medio de baja y no regresó hasta el partido ante Dinamo de Kiev en la Champions League.

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Ter Stegen tiene la esperanza de volver a jugar cuando se inicie la temporada 21-22, una vez completado el tratamiento de rodilla, y espera en que, para esas fechas, ya se encuentren los aficionados en los estadios.

Con respecto al momento deportivo que está viviendo Barcelona, el arquero germano señaló sentirse "decepcionado" por el hecho de que la escuadra culé ya no pueda optar a ganar La Liga luego de caer ante el Celta de Vigo en el Camp Nou por 1-2 la última jornada.

"Después de un inicio de temporada complicado, mostramos un gran carácter manteniéndonos invictos durante 19 partidos, pero no logramos mantener este estado de forma", apuntó en sus redes sociales.

EFE