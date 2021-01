Thibaut Courtois revienta contra el arbitraje

El arquero belga del Real Madrid, luego de la derrota 2-1 ante Levante cuestionó fuertemente el arbitraje y expresó que tiene serias dudas sobre la expulsión de Éder Militao al minuto nueve de tiempo corrido, el guardameta aseguró que la jugada “es interpretable”.

Además, Courtois aseguró que esa acción influyó demasiado en el funcionamiento del equipo, y la derrota fue la consecuencia de esa acción, al minuto nueve el central brasileño derribó a Sergio León frente al área blanca, cuando el atacante estaba muy cerca de un mano a mano con el arquero merengue, ocurrió la infracción, de primera instancia le mostraron la tarjeta amarilla y luego de revisar en el VAR expulsaron al defensa.

“Desde aquí es difícil, a primera es interpretable no sé si es la correcta o no. No creo que derribe queriendo al jugador y estaba Rafa cerca. Sacar ahí una roja, tiene ocasión de gol es verdad; pero es de interpretación. Sobre el penalti, no sé si estaba fuera o dentro”, comentó para Movistar LaLiga.

Además analizó que luego de la expulsión es complicado, el belga aseguró que el equipo luchó y afirmó que no fueron certeros en las jugadas a la contra que fabricaron, defendió el partido que dieron sus compañeros y afirmó que fue un partido regular y reiteró que la expulsión fue factor para no tener un buen funcionamiento en el partido ante Levante.

“Lo hemos intentado, pero ellos juegan bien y era difícil quitarles el balón. Arriba nos faltó el centro o la buena jugada para crear peligro. Al final, de los cuatro minutos se jugó un minuto”, aseveró el portero del Real Madrid.



Real Madrid entró en crisis de resultados

Esta derrota frente al Levante deja al Real Madrid a siete unidades del Atlético de Madrid, equipo líder de LaLiga, pero Courtois no quita el dedo del renglón y asegura que aún se puede revalidar el título, apeló al espíritu de lucha y que si los resultados positivos se van dando pueden recuperar en posiciones, ya que hay tiempo para enderezar el camino, pues la competencia se acaba hasta el mes de mayo y todo puede pasar.