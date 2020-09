Toni Kroos reta a Messi a que fiche por el Real Madrid

El mediocampista estelar del Real Madrid, Toni Kroos, declaró en un podcast que Lionel Messi “no tiene los pantalones” para fichar por el Real Madrid, en medio de la novela que lo coloca fuera del Barcelona.

“No lo creo... No creo que pasara eso. Para eso tienes que tener cojones”, mencionó.

El alemán reconoció que la inminente salida del astro argentino afectaría a la liga española, aunque no mostró mucha importancia por ver a la leyenda fugarse a otro país.

“Hay dos cosas: para la Liga puede ser malo, como cuando se fue Cristiano. Para el Madrid es distinto porque el Barcelona pierde un jugador importantísimo. Yo no estaré triste si se va. No sé qué pueda pasar, pero no es una garantía para nosotros que vayamos a ganar por eso.” mencionó en una la última emisión de un programa que realiza con su hermano cada quince días.