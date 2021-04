VIDEO: La Chofis se estrena con golazo en el Earthquakes

La Chofis se estrenó como goleador con el San José Earthquakes. En la pretemporada de la MLS, el futbolista mexicano consiguió su primer tanto con la nueva playera que representa, después de salir de las Chivas al futbol estadounidense.

Asi se hace Chofis! 🇲🇽 pic.twitter.com/TEUYXLKroV — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 9, 2021

Eduardo López recibió el balón al borde del área, controló el esférico y con la pierna izquierda disparó para vencer al arquero contrario.

Con el gol de la Chofis, el Earthquakes derrotó por marcador 3-2 al Oakland Roots, previo al inicio de la temporada 2021 de la MLS. El certamen de futbol en los Estados Unidos arranca el próximo viernes 16 de abril, justo cuando el equipo del mexicano se mida ante el Houston Dymano en punto de las 19:00 horas.

Además de la Chofis, en el equipo del San José también se encuentran los mexicanos Carlos Fierro y Oswaldo Alanís, todos dirigidos por un viejo conocido, Matías Almeyda.

La Chofis y las Chivas

Eduardo López salió de las Chivas el semestre pasado, después de verse involucrado en cuestiones extracancha, por lo que en el último mercado de transferencias buscó una aventura.

Hace unos días en entrevista para TUDN habló de sus nuevos aires y que no deseaba salir de Chivas de esa manera. “Arrepentirme tal cual no, simplemente no me hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue mi culpa, por esta parte estoy tranquilo”, aseguró.

La Chofis debutó con el Guadalajara en 2013, y se esperaba que fuera la nueva joya de la cantera, pero al final nunca pudo afianzarse como un referente del equipo.

En total jugó 191 partidos, contando liga, copa y torneos internacionales, con 21 goles y 12 asistencias.

Ahora en su nueva aventura en la MLS, espera poder volver a ser un referente, y convertirse en uno de los mejores jugadores del futbol de los Estados Unidos, pues con Almeyda en banco, fue cuando en mejor momento estuvo el jugador mexicano.