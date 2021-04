Video: Mamá de CR7 llora al revelar que su nieto le rogó que no muriera

El amor entre padre e hijos es un lazo inquebrantable, pero a veces no se compara con el que puede existir entre abuelos y nietos. Un ejemplo claro es lo que sucede con la madre de Cristiano Ronaldo y abuela de Cristiano Jr, Dolores Aveiro, quien actualmente tiene 66 años de edad, estalló en llanto para el medio portugués ITV, al revelar que su nieto de 10 años, le rogó que no muriera en marzo del año pasado al ser intervenida por un derrame cerebral.

Dolores Aveiro, también contó que estaba tan insegura de poder salir adelante después de sufrir el accidente cardiovascular, que la dejó por un buen tiempo en la cama del hospital de Madeira. Incluso mencionó para ITV, que lo primero que hizo cuando se despertó, tras la operación, fue decirle a su hija mayor Elma, el código de la caja fuerte, donde guardaba sus objetos de valor, aunque lo que más le marcó fue ver a su nieto Cristiano Jr.

“Fue difícil y pensé que era el final para mí. Cuando vi a mi nieto mayor ‘Cristianinho’ entrar en mi habitación a visitarme, fue un gran shock para mí. Le rogué a Dios que no me llevara, quiero ver crecer a mis nietos y eso es lo que pasó. Había mucha fe allí, pero fue difícil”, comentó en llanto, la madre del astro portugués, Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar: Jugadores de la Juventus en problemas por fiesta prohibida

En la emotiva entrevista, Dolores Aveiro también detalló cómo fueron esos segundos de pánico que la llevaron a ser internada por una emergencia médica.

“Me levanté para ir al baño y me desmayé, me caí. Cuando me recuperé traté de levantarme pero me di cuenta de que el lado izquierdo de mi cuerpo estaba paralizado. Llamé a mi socio José Andrade y le dije que no me sentía bien y le pedí que marcara el 999. No recuerdo haber llegado al hospital”, recordó Dolores Aveiro.

Cristiano Ronaldo fue clave para salvar a su madre:

La estrella de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo fue clave para que su madre tuviera la mejor atención por el derrame cerebral y eso es un plus que tiene Dolores Aveiro, debido a que su hijo es muy apegado a ella y nunca la ha dejado sola.

Te puede interesar: Barcelona y Real Madrid se pelean a Erling Haaland este jueves en España

“En mi caso fueron cinco minutos. Cristiano llamó al médico desde Italia y gracias a Dios me operaron. Mucha gente no tiene la misma suerte que yo. Mi recuperación es gradual. Salí del hospital caminando, pero me afectó el lado izquierdo, mi boca, mi pierna, mi habla. Hoy hace un año vi mi vida casi correr entre mis dedos”, reveló en entrevista para ITV.