Vinicius Jr lidera lista de los 10 jugadores más valiosos del mundo

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. es el jugador más valioso del mundo, de acuerdo a un reciente estudio que acota que estaría valuado en la fastuosa cantidad de 188.6 millones de dólares.

Vinicius Jr. de solo 21 años de edad, es ahora un jugador determinante en el Real Madrid y a su corta edad parece que solo está destinado a ser más importante y a aumentar su nivel deportivo.

Con Brasil también comienza a ser un jugador importante y será en el Mundial de Qatar en el que se espera verlo en su mejor nivel y levantando la mano como una estrella mundial.

La lista de los 10 jugadores más valiosos

1.- Vinicius Jr: 188.6 mdd

2.- Phil Foden: 172.9 mdd

3.- Erling Haaland: 161.5 mdd

4.- Mason Greenwood: 151.8 mdd

5.- Florian Wirtz: 150.

6.- Jude Bellingham: 147.5 mdd

7.- Alphonso Davies: 138.67 mdd

8.- Rubén Dias: 136.6 mdd

9.- Pedri: 133.7 mdd

10.- Frenkie de Jong: 130.6 mdd

El estudio del CIES Football Observatory fue realizado en recientes fechas y una de las tendencias, es que deja de lado a grandes jugadores consolidados, pero que por su veteranía están devaluados como Cristiano Ronaldo o Messi , quien además lucha por el premio The Best junto a Lewandowski y Salah , elementos que tampoco aparecen en la lista del The Best.

La importancia de Vinicius Jr en en el Real Madrid

El Real Madrid por fin ha encontrado en Vinicius Jr a un jugador que es determinante en la escuadra, a tal grado que el entrenador Carlo Ancelotti ha tenido que manifestar que en su ausencia por Covid-19 no sufren de ‘vinicius-dependencia’.

TE PODRÍA INTERESAR: EL ULTIMÁTUM PARA HAALAND EN ESTE EQUIPO

“No creo que el Real Madrid tenga ‘Vinicius-dependencia’, hemos tenido un jugador que lo ha hecho muy bien en la primera parte de la temporada y que nos ha ayudado a ganar los partidos como también han hecho Benzema, Militao y otros. Hablar de dependencia es muy exagerado. Vuelve, está muy bien y contento”.

Para el timonel Ancelotti, su plantilla con la presencia de ‘Vini’ gana mucho a la ofensiva, pues le “desborde uno contra uno, la oportunidad de hacer contra, la continuidad que ha tenido y los goles que ha marcado, ha aportado mucho. Si tengo que destacar una cosa es que si le dejas espacios es muy peligroso”, valoró.