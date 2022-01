¿Messi fuera de la selección argentina?

Lionel Messi ya está en París y se sometió a estudios médicos tras superar el covid-19, hoy no se sabe si La Pulga podrá ser parte de la convocatoria de Argentina para la doble fecha eliminatoria en la que el 27 de enero la albiceleste visitará a Chile y el 1 de febrero recibirá a Colombia. Pero no se sabe por qué Lionel Scaloni, DT de Argentina, no lo quiere citar.

¿Por qué Scaloni no quiere citar a Lionel Messi?

Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Son dos los motivos, de entrada, para evitarle el desgaste a su capitán. Y es que la selección pampera ya estpa clasificada al mundial y el entrenador le quiere evitar el viaje a su jugador. Por otro lado, al ya tener asegurado el pasaje a Qatar 2022 quieren eludir tener más roces con el PSG, tras un 2021 turbulento en ese sentido. Vale la pena recordar que Leonardo, dirigente del conjunto parisino, mostró su molestia por los constantes viajes del astro rosarino.

Decisión comunicada

Los reportes de la prensa argentina indican que Lionel Scaloni ya se comunicó con Messi. En dicha llamada telefónica el director técnico, le habría manifestado con total claridad que no quiere convocarlo por los motivos antes citados, máxime después de que apenas se ha recuperado del covid-19.

La respuesta del mejor jugador del mundo

El delantero argentino respondió ni sí, ni no. El número 30 del París Saint Germain le solicitó algunos días al entrenador nacional para decidir si acepta o no el perderse esos dos partidos con su combinado nacional. Las especulaciones, sustentadas en los antecedentes, indican que Lionel Messi no aceptará el descanso propuesto, y es que siempre quiere estar con el equipo nacional.

BENOIT TESSIER/REUTERS Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v AS Monaco - Parc des Princes, Paris, France - December 12, 2021 Paris St Germain’s Lionel Messi reacts REUTERS/Benoit Tessier

Siempre convocado

Dicha situación ya sucedió en el pasado reciente, pero si se llega a dar la ausencia de Lionel Messi sería la primera vez que no participe con Argentina en las eliminatorias mundialistas. En Sudamérica se han disputado 14 partidos del camino al Mundial, y Lio fue titular en 13 (incluido el duelo ante Brasil que se detuvo a los cinco minutos por tema sanitario) y solo fue suplente contra Uruguay, pero al final sí entró a la cancha.