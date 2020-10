¡Virgil van Dijk se rompe!

Ciudad de México.- Van Dijk recibió una terrible entrada durante el empate del Clásico de Merseyside entre el Everton de Carlo Ancelotti, que llegaba como líder absoluto del torneo y el Liverpool de Jürgen Klopp, actual campeón de la Premier League.

La fuerte entrada sobre el defensa holandés no fue sancionada ni mucho menos revisada por el VAR. No habían pasado ni 5 minutos cuando el portero del Everton no midió sus fuerzas y prensó la pierna de van Dijk.

De acuerdo con los primeros reportes médicos, el jugador de 29 años y nombrado el mejor jugador de la UEFA en 2019, sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla y deberá pasar hasta ocho meses fuera de las canchas.