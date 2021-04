Ya hay más ofertas por el uruguayo Lucas Torreira

La semana pasada, Lucas Torreira, mediocampista uruguayo que juega en el Atlético de Madrid, pero que pertenece al Arsenal, sorprendió al mundo al declarar sin tapujos que ya no quiere jugar en Europa y que su intención es integrarse a Boca Juniors. Así, sin guardarse nada lo dijo el futbolista y la prensa argentina asegura que el Arsenal no vería con malos ojos prestar a su jugador durante un año al cuadro xeneize.

Incluso, ya habrían comenzado las charlas entre Torreira y Juan Román Riquelme. Pero la posible llegada del charrúa a la Bombonera no será cosa sencilla, y así lo dejó en claro el padre de Lucas. Ricardo Torreira, además funge como asesor de su hijo, y hoy habló sobre el futuro del volante y el recado que le envió a Riquelme y compañía fue más que directo.

Por si te interesa: Brizuela revela quiénes son los culpables de la crisis en Chivas

“Lucas no conoce Argentina, pero es hincha de Boca desde chico. Obviamente que es la primera opción para él, pero yo ya recibí dos llamadas de equipos brasileños por si lo de Boca no se da”, fueron las palabras del jefe de la familia Torreira para avisarle al xeneize que no se pueden dormir en sus laureles.

Vale la pena recordar que, tras el trágico fallecimiento de su madre a causa del covid-19, Lucas determinó que ya no quiere continuar en el viejo continente. Y es que tras el cimbronazo que significó perder a su mamá, el futbolista de 25 años, y que vive en Europa desde los 17, quiere estar más cerca de sus seres queridos.

Lucas Torreira está sufriendo en Europa.

“Lucas está sufriendo mucho estar solo allá en Europa, estamos viendo como lo podemos acompañar este mes y medio que le queda hasta el final de la temporada. Cuando pierdes a una persona como nos pasó a nosotros, tan querida, te das cuenta de que la vida te pasa por otro lado”, contó Ricardo Torreira durante la charla que sostuvo con Radio Continental de Argentina.

Por si te interesa: Javier Chicharito Hernández desafía a Carlos Vela

Para cerrar, el señor Torreira explicó que lo primero que quieren hacer es resolver la salida del Arsenal. Ya con ese tema resuelto, su siguiente paso será sentarse a negociar con Boca. Pero ojo, dejó perfectamente claro que el club argentino algo de dinero tendrá que poner porque el Arsenal va a querer algo a cambio por el préstamo.