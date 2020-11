El francés Zinedine Zidane afirma que el futbol es cada vez menos entretenido

Milán, Italia. La sobrecarga de partidos de futbol está dañando la capacidad de dar espectáculo, dijo el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, antes del choque de su equipo contra Inter de Milán en el que no podrá alinear a varios jugadores por diversas lesiones y problemas de salud.

El Madrid no contará con el delantero Karim Benzema y el capitán Sergio Ramos debido a lesiones musculares, mientras que el centrocampista Federico Valverde se recupera de una fractura. En tanto el defensa Eder Militao y el atacante Luka Jovic están fuera tras dar positivo recientemente por COVID-19.

El sobrecargado calendario del futbol europeo, que se ha visto afectado aún más por la pandemia de coronavirus, ha sido objeto de un mayor escrutinio tras una serie de lesiones en jugadores de alto perfil, y los entrenadores de Barcelona y Liverpool también criticaron con dureza los programas.

“Llega un momento en el que piensas que hay muchos partidos, muchos lesionados y el espectáculo no es el mismo”, sostuvo Zidane el martes en rueda de prensa. “No sé si con otro calendario tendríamos otros resultados. No lo sé. No son excusas”.

Luka Modric también se quejó por la enorme cantidad de partidos

El centrocampista del Madrid Luka Modric también se quejó por la enorme cantidad de partidos y advirtió contra la creación de nuevos torneos, como el Mundial de Clubes expandido de la FIFA.

“Es cierto que hay demasiados partidos, cada tres días con selecciones y la liga. Vivimos en una época muy complicada y nadie pregunta por la salud de los jugadores. Hay muchas lesiones”, sostuvo.

“No va a ninguna parte hacer más competiciones porque va a haber más lesiones. Y no sé con quién se van a jugar los partidos”, agregó.

El Madrid está tercero en el Grupo B con cuatro puntos en tres partidos, dos más que el Inter.

