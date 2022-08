¿Podemos descartar a Cruz Azul, Pumas y Chivas?| El Dictado

Pocas cosas son tan cambiantes en el futbol mexicano. Hace 15 minutos el América era un desastre, a Fernando Ortiz había que correrlo, y yo mismo decía que para qué se habían cargado tanto la mano con los partidos amistosos.

Ahora, después de encadenar tres victorias consecutivas ante Bravos, Pumas, y Pachuca, el América está en zona de liguilla directa y hoy ya se dice que es candidato al título.

El resultadismo en México es brutal, las formas no cuentan, y no analizamos cómo ha jugado el América en estos partidos. Hoy Cruz Azul y Chivas están en un pozo que no parece tener fondo, pero no los podemos dar por muertos.

Chivas, por poner un ejemplo, ya tiene una maestría en esto de estar en las últimas posiciones y meterse de último momento a la Liguilla; el América, por poner otro ejemplo, era un desastre el torneo pasado, y se metió directo a la Fiesta Grande.