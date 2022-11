La obligación de las Chivas en 2023 | El Dictado

Las Chivas de Guadalajara no se pueden dar el lujo de no hacer contrataciones que sean un golpe fuerte sobre la mesa.

La afición del Guadalajara está un poco destanteada. Llega Fernando Hierro, y no solo ellos se ilusionan. Porque la verdad, es bastante bueno para el futbol mexicano que un hombre de su talla llegue a la Liga BBVA MX.

Cuando dio sus primeras palabras el directivo dio el perfil del entrenador que estaba buscando y eso sonaba fantástico. Y la realidad es que cumplió prácticamente con todos los estamentos que había establecido para la contratación del estratega.

Nombraron a Paunovic, quien claramente no tiene los pergaminos para ser entrenador del Guadalajara, pero no juzgaremos hasta que no tenga la oportunidad de demostrar para qué está hecho. Es más, ni siquiera conoce a sus futbolistas. Entonces sus números hablarán por sí solos.

Les platico más detalles sobre este tema en El Dictado.