La generación mexicana que se forma en Alemania e ilusiona a México con ser una futura potencia mundial

La Selección Mexicana ha puesto el foco en aquellos jugadores que cuentan con doble nacionalidad y tienen la posibilidad de representar a nuestro equipo nacional. Bajo las observaciones de Andrés Lillini, futbolistas como Santiago Gimenez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, entre otros, son algunos ejemplos. Pero eso no es todo, ya que el futuro parece ser muy prometedor para México.

Resulta que el combinado azteca cuenta con la posibilidad de sumar a ocho futbolistas que se encuentran desarrollándose en Alemania. Jugadores de cinco equipos de Primera División y otros tres en equipos de Segunda División están sumando sus primeros minutos en Europa y podrían representar a la Selección Mexicana de cara al futuro. ¿De quiénes estamos hablando?

Los ocho futbolistas mexicanos que juegan en Alemania

Entre los nombres que se desarrollan en el futbol alemán aparecen jugadores con nacionalidad mexicana o vínculos familiares con nuestro país. Sus trayectorias son diferentes, pero todos buscan avanzar dentro de sus respectivos clubes y convertirse en opciones para el futuro.

Estos son los ocho futbolistas que puedes seguir:



Estéfano García Noto: mediocampista defensivo de 15 años que pertenece al Wolfsburg Sub-17.

mediocampista defensivo de 15 años que pertenece al Wolfsburg Sub-17. Ricardo Schelble: defensor central de 17 años que integra la plantilla del Freiburg Sub-19.

defensor central de 17 años que integra la plantilla del Freiburg Sub-19. Román Avakian Gómez: lateral izquierdo de 16 años que juega en Mainz 05 Sub-17.

lateral izquierdo de 16 años que juega en Mainz 05 Sub-17. Levi Liessem: defensa central de 16 años que se forma en Köln Sub-17.

defensa central de 16 años que se forma en Köln Sub-17. Neo Lima Stacziwa: mediocampista defensivo de 18 años que pertenece a Paderborn II.

mediocampista defensivo de 18 años que pertenece a Paderborn II. Constantin Sánchez: lateral izquierdo de generación 2010 que juega en Greuther Fürth Sub-17.

lateral izquierdo de generación 2010 que juega en Greuther Fürth Sub-17. Atakan Yilmaz Zepeta: mediocampista ofensivo de 16 años con trayectoria en los juveniles de St. Pauli.

mediocampista ofensivo de 16 años con trayectoria en los juveniles de St. Pauli. Ailton Ramón Gonçalves Rodríguez: delantero de 18 años que pertenece a Werder Bremen III.

Ricardo Schelble, jugador de Friburgo|Crédito: Friburgo

Cabe destacar que pertenecer a estos clubes no significa que ya participen en sus primeros equipos. La mayoría continúa su formación juvenil, mientras que otros suman experiencia en conjuntos alternativos. El siguiente objetivo será consolidarse y avanzar hacia categorías de mayor exigencia.

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Los futbolistas que ya tuvieron un acercamiento con la Selección Mexicana

Algunos de estos jugadores ya tuvieron contacto con los representativos nacionales. Estéfano García Noto participó con México Sub-15 en marzo de 2024, un antecedente confirmado por Wolfsburg. Su vínculo con nuestro país llega por su padre, quien es originario de Puebla.

Por su parte, Neo Lima Stacziwa fue convocado a México Sub-20 en marzo de 2026, bajo las órdenes de Alex Diego. Román Avakian también apareció en una lista oficial del combinado azteca: fue incluido entre los defensores de la Sub-16 para disputar el Torneo de Montaigu en Francia.

|Crédito: Instagram/@neo_lima6

A estos casos se suma Atakan Yilmaz. En agosto de 2026 se reportó que el mediocampista de St. Pauli recibió y aceptó un llamado de México Sub-16, después de haber tenido experiencias con Turquía.

Sin embargo, el futuro internacional de todos estos futbolistas todavía debe definirse. Mainz confirmó que Avakian recibió una convocatoria de Estados Unidos Sub-17 en septiembre de 2026. Su caso refleja que México comparte algunos de estos talentos con otras selecciones y que su presencia en el Tri mayor aún no está asegurada.