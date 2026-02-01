Ex futbolista termina como coach de ejercicio; ¿qué le pasó?

Uno de los problemas que se presentaron - y siguen presentando en algunos casos - desde el inicio de la Liga BBVA MX Femenil fue el tema de los pagos. Era normal escuchar a las jugadoras que no les rendía para vivir, por ello algunas tuvieron que encontrar otras formas de generar ingresos. Y justamente uno de los temas comentados en redes es el caso de la hoy es futbolista Nailea Vidrio, quien ya se dedica a dar clases de ciclismo. Esto es lo que se sabe.

¿Por qué esta ex futbolista se dedica a dar clases de ciclismo?

Se usa el mote de ex porque ya lleva más de seis meses sin pertenecer a un club de primera división, tal como lo hizo en el pasado. Nailea Vidrio es una jugadora ampliamente conocida en redes sociales, donde consiguió un nicho importante de seguidores. Ante eso, llamó la atención que en días pasados se confirmó que se dedica al coachismo de ciclismo indoor.

En sus perfiles personales ha compartido fotos y videos donde se le ve practicando esta actividad deportiva. Parece que da clases en el Forza Sweat House en Pachuca, donde fue su última experiencia profesional en el Clausura 2025, torneo donde las Tuzas ganaron el título de liga y el Supercampeonato. Aunque después de esa experiencia, la nacida en Guadalajara dejó el camino del futbol.

Ante eso, sus fanáticos le han mostrado su apoyo, entendiendo que sigue amplificando sus experiencias profesionales. El ciclismo indoor se ha popularizado en tiempos recientes y se conoce como la actividad de pedaleo en una bicicleta estática, donde la música está guiada por la coach para ejercer una u otra intensidad durante las sesiones.

¿Quién es la ex futbolista Nailea Vidrio?

Con 22 años, hoy Nailea es una ex futbolista del máximo circuito del futbol mexicano. Jugó en clubes como León, Cruz Azul y Pachuca. Aunque nunca se consolidó como titular indiscutible en ninguna de las instituciones donde participó, siempre tuvo minutos y se hizo de mucha popularidad gracias a su constante presencia en las redes sociales.

Hace unas semanas le preguntaron si volvería al futbol de la Liga BBVA MX Femenil, a lo cual contestó que no sabía, dejando la puerta abierta a una buena oferta que le permita desarrollar un futuro profesional que le convenga.