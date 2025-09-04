Los futbolistas del América convocados por Marcelo Bielsa para la Selección Uruguaya

La Selección de Uruguay anunció su lista de convocados para los partidos decisivos ante Perú y Chile por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y tres jugadores del América destacan en los elegidos, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

El técnico Marcelo Bielsa confió en los elementos azulcremas para afrontar la última fecha de los clasificatorios, donde la Celeste busca subir y asegurar su clasificación. Uruguay ocupa actualmente la cuarta posición con 24 puntos, a solo un punto de Brasil y Ecuador que son segundo y tercero respectivamente, en una zona regional donde hasta seis selecciones tienen un pase directo, mientras que el séptimo lucha por un lugar para disputar el juego de repechaje.

Jugadores del América, claves en Uruguay

Cáceres llega como una de las piezas claves de la temporada en la defensa del América, mientras Rodríguez y Aguirre aportarán versatilidad en el ataque charrúa. Los tres elementos tendrán una oportunidad de oro para ser protagonistas en una jornada que definirá el futuro de Uruguay rumbo a la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

El combinado comandado por el “Loco” Bielsa enfrentará a la Bicolor en calidad visitante y recibirá a La Roja en Montevideo. Bielsa, conocido por su exigencia y ojo clínico para detectar talento, confía en que este trío de jugadores del cuadro azulcrema que aportará la intensidad, pasión y calidad necesaria para cerrar la campaña con éxito.

Para los de Coapa, este llamado representa un reconocimiento a su gran momento institucional. Ahora, el reto será mantener el rendimiento en la liga local mientras contribuyen al sueño mundialista de su selección.

