¿Invasión? Futbolistas del Barcelona que hoy juegan en la Liga BBVA MX

El Barcelona Femenino ya está en Ciudad de México, preparándose para enfrentar los dos partidos amistosos como parte de su gira de pretemporada.

Esta es el tercer año consecutivo que el conjunto azulgrana visita el país para jugar; su primer compromiso será el viernes 22 de agosto cuando visiten el Volcán Universitario y se enfrenten a las estrellas de la Liga MX Femenil y el domingo siguiente, se enfrentarán al América.

Las futbolistas de la Liga MX Femenil que jugaron en el Barcelona

En su llegada a la capital mexicana reportaron en las instalaciones del Club América para entrenar y participar en actividades con los aficionados mexicanos del equipo. Será el 21 de este mes que viajen a tierras regias, para afinar los últimos detalles para el partido contra “las estrellas”. Al día siguiente del partido regresarán a Ciudad de México y el domingo 24 al mediodía se enfrentarán por segunda ocasión a las Águilas.

Pero uno de los atractivos de esta gira es que actualmente hay cuatro jugadoras que vistieron la camiseta del Barça y que ahora militan en la Liga MX Femenil:

Sandra Paños. La portera multicampeona con las culés hoy defiende los colores del Club América. Incluso, Paños fue parte de las convocatorias pasadas del equipo azulgrana.

Bruna Vilamala. Delantera formada en la Masía, pero que fue prestada al Brighton antes de aterrizar en el América, con quienes ya se estrenó como goleadora.

Andrea Pereira. La defensa central que también conquistó múltiples títulos con el Barcelona hoy defiende al Pachuca y formará parte del equipo de estrellas que enfrentará a su exequipo.

Jenni Hermoso. La campeona del mundo y segunda máxima goleadora histórica del Barça también es parte de la convocatoria de estrellas, siendo jugadora de Tigres, y se medirá a su antiguo club.

Aitana Bonmatí visita México para jugar por primera vez

Además de que en ambos duelos las dirigidas por Pere Romeu se enfrentarán a viejas conocidas, también hubo novedades en la convocatoria. Estrellas de la talla de Jana Fernández, Cata Coll e incluso Alexia Putellas ya habían visitado el país mexicano y se habían enfrentado tanto al América, como a Tigres y Chivas, pero en esta ocasión hubo una novedad.

Es la primera vez que Aitana Bonmatí, la dos veces y actual poseedora del Balón de Oro hizo el viaje junto al equipo, por lo que podría ser considerada para jugar en ambos partidos.

