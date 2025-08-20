Tigres perdería a una de sus estrellas en este mercado de pases

Jaqueline Ovalle podría salir de Tigres para sumarse al Orlando Pride de la National Women’s Soccer League. Además de la posibilidad de salir del equipo que la vio nacer como futbolista profesional, de oficializarse su salida para llegar al conjunto norteamericano se podría convertir en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil, rondando unos dos millones de dólares.

A lo largo de a historia, la ‘Maga’ Ovalle se ha convertido en una de las piezas más importantes de Tigres, pero hasta el momento tiene contrato vigente con las Amazonas, mismo que tiene vigencia hasta junio de 2026, por lo que para poder oficializar el fichaje de la atacante tendría que pagarse la cláusula de rescisión que pida el equipo.

Jaqueline, siempre con chances de salir de Tigres

No es la primera vez que hay rumores torno a Ovalle, pues en temporadas pasadas se habló de una posible salida al futbol de Europa; incluso hubo rumores de que el Barcelona se habría interesado en los servicios de la futbolista, pero al no llegar a un acuerdo fue que la directiva felina optó por renovar a la que se ha convertido en uno de sus mayores íconos.

Desde el Apertura 2017, primer torneo profesional de la Liga MX Femenil Jackie se ha convertido en ídola de las Amazonas. Los seis títulos del equipo han sido con ella dentro del terreno; es además, la máxima goleadora histórica del equipo con un total de 136 dianas y es la máxima goleadora en la historia de las liguillas femeniles.

Las altas en Tigres Femenil

En el lado irónico de su posible salida, justamente para este Apertura 2025, Tigres oficializó la llegada de María Sánchez y de Diana Ordoñez al equipo, ambas futbolistas llegaron a México tras su paso por la NWSL; ‘Bombi’ llegó procedente del San Diego Wave y Ordoñez llegó del Houston Dash; asimismo, se convertiría en la tercera futbolista en la actual temporada en jugar en Estados Unidos, uniéndose a Reyna Reyes (Thorns) y a Rebeca Bernal (Spirit).

Este podría igual convertirse en un fichaje histórico porque se convertiría, por lejos, en el fichaje mexicano del futbol femenil más caro de la historia, con un valor de aproximadamente dos millones de dólares. Actualmente el fichaje más caro en la historia fue el de Olivia Smith, quién firmó con el Arsenal por 1,16 millones de euros, siendo apenas la segunda futbolista en pasar la barrera del millón de dólares, pues la primera fue Naomi Girma, que salió del Wave para llegar al Chelsea.

