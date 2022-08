Estos futbolistas fracasaron en Tigres a pesar de ser muy talentosos

Por diferentes motivos, diferentes cracks que llegaron a los Tigres, no terminan por adaptarse al conjunto regiomontano. A continuación, repasamos la extensa lista de esos jugadores, tras la salida de Soteldo al Santos de Brasil.

Han pasado más de 10 años desde que la directiva del equipo de la UANL se esfuerza por invertir en grandes figuras, aunque muchas de ellas se vayan por la puerta de atrás. Con el caso del venezolano como el más reciente, ya que no pudo dar más que algunos destellos.

Muy poco antes de Soteldo estuvo el ejemplo del uruguayo Leo Fernández, quien tras brillar estando primero a préstamo en Toluca, llegó a los Felinos con muchas expectativas. Sin embargo, en los tres torneos que disputó nunca pudo encontrar su mejor nivel con muy pocos minutos, por lo que volvió a los Diablos Rojos, en donde es referente.

Otro nombre es el de Julián Quiñones, que desde muy joven los Tigres buscaron explotar su gran talento. Después de estar en categorías inferiores y a préstamo en un par de ocasiones, decepcionó cuando tuvo algunas oportunidades en el equipo que dirigía el “Tuca” Ferretti y posteriormente se terminó por consolidar con el Atlas.

Algunos casos más de “estrellas” que no rindieron en Tigres

Están los casos de refuerzos de enorme calidad con paso por el futbol de Europa como el del argelino Andy Delort y el peruano Luis Advíncula, los cuales no lograron consolidarse en la LIGA BBVA MX , mientras sí han destacado en las grandes ligas del Viejo Continente.

No obstante, este problema que ha padecido la institución regiomontana no es exclusiva de los futbolistas extranjeros, ya que han existido ejemplos de jugadores mexicanos que tienen grandes cualidades, pero en la Sultana del Norte quedaron a deber. Aquí aparecen nombres como el de Elías Hernández y Fernando Navarro, que en otros clubes del futbol mexicano derrocharon talento, pero con los Tigres no pudieron hacerlo.

Finalmente existen otros elementos menos significativos que podrían estar en esta lista como Edgar Pacheco, Marco Ruben, Éverton Cardoso, Hernán Darío Burbano, por mencionar a algunos.