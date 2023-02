Futbolistas de Juárez y Tijuana se disculpan con la afición

En el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga BBVA MX Femenil hubo duelo fronterizo. Tijuana recibió a Juárez en casa en un encuentro que terminó igualado 1-1, pero con los ánimos calientes.

Las Bravas continúan como la sorpresa del torneo, y este empate sirvió para escalarlas a la tercera posición. La escuadra de Milagros Martínez igualó las condiciones en los últimos minutos, y al poco tiempo, hubo trifulca entre Miah Zuazua y Angelina Hix.

Poco tiempo después del cobro desde los once pasos por parte de la 10 de Juárez, proveniente de un saque de banda, Hix la encaró lo que dio inicio a una trifulca. Michel Fong fue la primera en intervenir, pero Karen Hernández controló la situación y expulsó tanto a Miah como a la delantera de Xolos.

Miah Zuazua pidió disculpas a la afición

La estrella de Juárez Femenil no estará disponible el próximo encuentro cuando se midan ante las Rayadas, razón por la cual la número diez se disculpó en redes sociales tanto con sus compañeras como con la afición.

“Solo quiero disculparme con mi equipo y los aficionados. La situación era innecesaria y asumo la responsabilidad de mi parte. Siempre defenderé estos colores, a mis compañeros y mí mismo. No obtuvimos los resultados que queríamos pero nos vamos a casa con un punto #EstoesBravas”, escribió la mediocampista.

Esta es la segunda tarjeta roja que ha recibido Zuazua desde su debut en la Liga MX Femenil; la primera fue en el Apertura 2022, en el duelo contra Atlas, mismo en que encaró a Norma Palafox lo que dio a una serie de roces y empujones dentro del área.

Angelina Hix se unió a las disculpas

Tampoco la delantera de Tijuana hizo esperar sus disculpas, y en Twitter escribió “me quiero disculpar con la afición y con todos los involucrados en el juego de ayer. Fue un partido intenso y las emociones estuvieron a tope, pero eso no justifica lo que pasó. No debí dejarlo escalar así. Así no es como quiero representarme ni al club”, escribió Hix.

La estadounidense recibió su primera expulsión desde su debut en el Apertura 2021 y no estará disponible para la visita a San Luis de la Jornada 8.