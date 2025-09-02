Todos los mexicanos que salieron a Europa en el mercado de transferencias 2025-26

Arrancó la temporada 2025-26 de las ligas de Europa con algunas nuevas caras del futbol mexicano, como el caso de Mateo Chávez, de Edson Álvarez (que ya estaba en Europa, pero ahora tiene nuevo equipo), de David López y de Álex Padilla.

Los futbolistas mexicanos que se fueron a Europa para la temporada 2025-26

Arrancamos con ‘el Machín’, mediocampista y capitán de la Selección Mexicana que ya jugaba en Europa. Era parte del West Ham de la Premier League, pero fue cedido al Fenerbahce de Turquía por petición de José Mourinho, quien justamente fue cesado de su cargo como director técnico. Hasta el momento Edson sólo ha disputado un partido, pero jugó los 90 minutos en los que tuvo 90% precisión de pases y múltiples jugadas defensivas.

También está el caso de Mateo Chávez, el lateral izquierdo que fue transferido de las Chivas al AZ Alkmaar de la Eredivisie hasta 2030. Ha disputado un total de cuatro partidos para un total de 122 de minutos en los que ya sirvió una asistencia. La operación fue confirmada el pasado 1 de julio de este año.

Otro que regresó a Europa y que ya tenía experiencia previa por allá fue el portero mexicano Álex Padilla. Su carta nunca dejó de pertenecer al Athletic Club Bilbao y después de seis meses con los Pumas de la UNAM. Desde su vuelta a LaLiga no ha disputado minutos, pero en la victoria ante el Betis fue expulsado desde la banca.

Por último hubo un futbolista de fuerzas básicas que también logró su fichaje a Europa. Se trata de David López, defensa de 21 años que firmó contrato con el Zalaegerszegi TE FC hasta 2027 y llegó procedente del Toluca. Tiene, en su contrato, opción de extender por un año más.

