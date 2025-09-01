Se destapa el secreto: la cláusula que frenó el fichaje de Santi Giménez con la Roma

Santiago Giménez volvió a ser protagonista del mercado europeo, esta vez no por un gol, sino por un traspaso que parecía inminente y terminó desmoronándose en cuestión de horas. El delantero mexicano del AC Milan estuvo cerca de vestir la camiseta de la Roma, pero una condición contractual terminó dinamitando la operación.

El plan de los rossoneri era claro: un intercambio con el ucraniano Artem Dovbyk, al que Giménez terminó por dar su visto bueno tras algunas dudas iniciales. Sin embargo, la directiva de la Roma impuso una cláusula de compra obligatoria si el mexicano cumplía ciertos objetivos. Ese detalle cambió todo.

La cláusula que lo frenó todo

En Milan querían que Santi se revalorizara en la capital italiana para luego recuperarlo. En Roma, en cambio, no estaban dispuestos a repetir errores del pasado. Después de la experiencia con Alexis Saelemaekers, que brilló en préstamo y tuvo que volver al norte de Italia, la Loba no aceptaba otra cesión sin garantías. Querían asegurarse a Giménez de manera definitiva, pero la directiva milanista se negó a perderlo a largo plazo.

Así, lo que estaba a punto de cerrarse se vino abajo en la mesa de negociación. Y mientras Roma sigue buscando un ‘9’ que encaje en el proyecto, Giménez deberá luchar en Milan por consolidarse en el esquema de Massimiliano Allegri.

@santi.gimenez Santiago Gimenez suma un gol y una asistencia en 2 partidos con el AC Milan en su regreso tras vacaciones de verano

El próximo desafío de Santiago Giménez

El futuro inmediato del mexicano apunta a la Serie A, donde Milan regresará a la acción tras la Fecha FIFA. El domingo 14 de septiembre recibirán a Bologna en San Siro, escenario donde Santi ya dejó huella: primero con una asistencia en un 2-1 adverso, y después con un doblete en la victoria 3-1.

Con ese recuerdo y con la espina de la transferencia caída, Giménez tiene en sus manos la oportunidad de responder en la cancha y demostrar que aún puede ser la gran figura ofensiva que los rossoneri necesitan.