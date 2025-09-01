deportes
¡BOMBAZO MUNDIAL! Hacen OFICIAL la tercera transferencia más cara de la HISTORIA

El Liverpool ha sacudido el mundo del futbol con una operación histórica: la contratación del delantero sueco Alexander Isak

Alexander Isak
REUTERS
Fernando Campos
Premier League
El Liverpool ha sacudido el mundo del futbol con una operación histórica: la contratación del delantero sueco Alexander Isak por 150 millones de euros, cifra que lo convierte en el fichaje más caro en la historia del club, el más costoso de la Premier League y el tercero más alto en la historia del futbol mundial, solo por detrás de Neymar (222 M€ al PSG) y Kylian Mbappé (180 M€ al PSG).

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

¿Cuáles han sido los fichajes del Liverpool esta temporada?

La novela entre Liverpool y Newcastle llegó a su fin tras semanas de negociaciones intensas. El club de Anfield, vigente campeón de la Premier League, logró cerrar el acuerdo en medio de una ventana de transferencias que ya había sido millonaria, con incorporaciones como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Miloš Kerkez, Ben Doak y Ármin Pécsi. Pero la llegada de Isak es, sin duda, el golpe sobre la mesa que confirma la ambición del equipo dirigido por Arne Slot.

Isak, de 25 años, viene de una temporada estelar con las “Urracas”, en la que anotó 27 goles en 42 partidos. Su salida no fue sencilla: el delantero forzó su traspaso con declaraciones públicas y tensiones con la directiva del Newcastle, que finalmente cedió ante la presión y aceptó la oferta récord.

El sueco firmará contrato hasta junio de 2031 y se incorporará al equipo tras cumplir con sus compromisos internacionales con la selección de Suecia. Su llegada refuerza una delantera que ya cuenta con Mohamed Salah y Ekitiké, y que buscará dominar tanto en Inglaterra como en Europa.

¿Cuánto ha gastado Liverpool en fichajes para esta temporada?

Con esta operación, Liverpool supera los fichajes previos de Enzo Fernández (121 M€), Declan Rice (116 M€) y Jack Grealish (117,5 M€), estableciendo un nuevo estándar en la Premier League. Además, eleva su inversión total en este mercado a cerca de 500 millones de euros, la más alta en la historia del club.

Alexander Isak no solo llega como goleador: llega como símbolo de una nueva era en Liverpool . Y con él, el futbol inglés vuelve a demostrar que cuando se trata de romper récords, no hay límites.

Liverpool FC (Pertenece a Premier League)
