Los rivales de los mexicanos en octavos de final de la Europa League

Tras la ronda de eliminación, con los terceros lugares de la UEFA Champions League, ya se conocen los cruces de los octavos de final de la Europa League; dentro de estos, a los rivales que enfrentarán los futbolistas mexicanos en la búsqueda de la conquista de un torneo continental.

Tan solo tres futbolistas mexicanos continuarán con actividad en la Europa League: Jesús ‘Tecatito’ Corona, Andrés Guardado y Santiago Giménez. El canterano del Atlas y Cruz Azul llegaron a la instancia tras finalizar primero en su respectivo grupo, mientras que el formado en Monterrey clasificó mediante el repechaje tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions League.

Los rivales de los mexicanos en los octavos de final de la Europa League

Jesús ‘Tecatito’ Corona

Jesús ‘Tecatito’ Corona y Sevilla se medirán al Fenerbahçe en los octavos de final de la Europa League; el mexicano atraviesa la parte final de su recuperación en la fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo, que lo dejó sin la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Andrés Guardado

Andrés Guardado y el Real Betis Balompié tendrán como rival al Manchester United en la siguiente ronda del torneo continental; ‘El Principito’ ha participado en cinco de los seis partidos de su equipo en el torneo y ha sumado 273 minutos.

Santiago Giménez

El máximo goleador de la presente Europa League, Santiago Giménez, y el Feyenoord tendrán que medirse ante el Shakhtar Donetsk en la siguiente ronda del certamen. En un grupo que tuvo empate a ochos puntos de todos sus integrantes, los goles del mexicano en el equipo neerlandés fueron clave para clasificar a la siguiente fase.

El resto de cruces de los octavos de final de la Europa League

En el resto de emparejamientos de la siguiente fase de la UEFA Europa League, destaca el Union Berlin vs Union Saint-Gilloise, Juventus vs Friburgo, Bayer Leverkusen vs Ferencvárosi, Sporting de Lisboa vs Arsenal y Roma vs Real Sociedad. Los octavos de final del torneo donde el Eintracht Frankfurt es el vigente campeón se llevarán a cabo el 9 de marzo, la ida, y el 16 del mismo mes, la vuelta.