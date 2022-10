Los futbolistas que perdería Rayados para el Clausura 2023

Tras algunos días de la eliminación del Monterrey, se empieza a analizar la continuidad de varios elementos. Así que algunos futbolistas de Rayados podrían salir de cara al próximo torneo, por diferentes motivos.

Entre los nombres que más suenan se encuentran los de César Montes, Matías Kranevitter y Rodolfo Pizarro, tanto porque el club ya no estaría interesado en que sigan en la institución, como porque ellos buscarían ser traspasados.

Resumen: Rayados 0-0 Pachuca | Jornada 17 | Liga BBVA MX

El primer caso es el del “Cachorro” Montes, quien desde este verano intentó emigrar a Europa. De hecho, llegó una oferta del CSKA de Moscú de la Liga de Rusia, sin embargo no se pudo concretar por algunas diferencias en la negociación. No obstante, el defensa central mexicano mantiene el sueño de jugar en el Viejo Continente y además si cuenta con participación en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana podría atraer más reflectores de clubes de ligas elites.

Te puede interesar: Monterrey anuncia a su nuevo presidente deportivo

Por otro lado, está la situación de Pizarro, quien estaba cedido por parte del Inter Miami de la MLS . El problema es que el mediocampista mexicano no convenció en su paso por Rayados y tendrá que reportar con el equipo al que pertenece su carta.

Difícilmente la directiva regiomontana buscará un nuevo préstamo y el futuro del futbolista estaría en incertidumbre, luego de no vivir un buen momento al sólo registrar un gol y tres asistencias en el año que estuvo de vuelta en la LIGA BBVA MX .

Kranevitter, la pieza clave que perdería Rayados

Finalmente se encuentra el caso de Matías Kranevitter y el aparente interés del River Plate por repatriarlo. Diferentes reportes desde Argentina señalan que ya hay algunos acercamientos para tratar de convencerlo.

Así que después de dos años con el Monterrey, el mediocampista argentino no descarta la posibilidad de volver al equipo que lo formó como futbolista. Y al no ser un titular indiscutido para el técnico Víctor Manuel Vucetich, su salida no suena descabellada.

Te puede interesar: Nacho Ambriz tendrá la chance de tomarse revancha con el Toluca

Los siguientes días serán clave para conocer el destino de estos tres elementos, a la espera también de que Rayados designe a un nuevo presidente deportivo, luego de que Duilio Davino dejará el cargo.