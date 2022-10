Nacho Ambriz tendrá la chance de tomarse revancha con el Toluca

Luego del fracaso que fue pagar la multa de la tabla de cocientes, Nacho Ambriz, destacó la continuidad del proyecto con la institución choricera y palpitó la final de ida entre su Toluca y el Pachuca.

“No es nada fácil llegar a las Finales, todo es a través de un trabajo que hemos realizado y no solo de este torneo sino también el anterior, no era fácil que yo me quedara y confiaron en el proyecto que les presenté, porque pagaron una multa y después invirtieron en refuerzos, no era nada fácil, yo lo trabajo con humildad y con mucha hambre”, dijo Amrbiz.

Resumen: América 1-1 Toluca | Semifinal VUELTA | Liga BBVA MX

El técnico de los Diablos también aseguró que irán por todo ante Pachuca el día de mañana y harán pesar la localía.

“Los primeros 15 minutos marcan la pauta de cómo será el partido, normalmente todos los jugadores están tensos, pero debemos de aprovechar que estamos en nuestra cancha, yo siempre les digo a los muchachos que seamos como los boxeadores que ganan con buenos golpes y nosotros tenemos que salir con la idea de que si nos pegan uno yo tengo que pegar dos, y si nos pegan dos nosotros tenemos que pegar tres”, comentó Nacho.

Te puede interesar: En el Toluca no se ven obligados a ganar la ida ante Pachuca

La revancha personal de Ambriz

Ambriz se refirió a esta final como una revancha para él en su carrera como director técnico.

“No es con el entorno del fútbol, es una revancha conmigo mismo, después de esos dos fracasos que tuve, en España y luego al venir aquí al club Toluca, es una revancha conmigo mismo”, confesó el DT choricero.

Te puede interesar: Leo Fernández revela que una leyenda del Toluca le encargó el título

El técnico de los Diablos Rojos destacó el trabajo hecho por Guillermo Almada recordando que el semestre anterior también disputó la Final ante los Rojinegros de Atlas.