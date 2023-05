Los equipos a los que podría llegar José de Jesús Corona

En la Máquina de Cruz Azul ya planean la siguiente temporada después de la eliminación a manos de los rojinegros del Atlas en la reclasificación en el Estadio Azteca el fin de semana pasado; sin embargo, en la Noria no hay descanso y tanto la directiva como el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Ferretti, ya trabajan en la plantilla del siguiente torneo, incluyendo el tema de la portería con Jesús Corona.

Entre las dudas que existían durante la actual campaña estaba el arco celeste, con José de Jesús Corona que finaliza contrato este verano y con Sebastián Jurado junto a Andrés Gudiño peleando una oportunidad bajo los tres palos.

Tras finalizar su contrato y aunque la idea del “Tuca” Ferretti era quedarse un año más con el capitán, todo parece indicar que frente al Atlas habríamos visto los últimos minutos de Chuy Corona con la playera de la Máquina.

¿Cuáles serían las opciones para José de Jesús Corona la próxima temporada?

EnChivasno es un secreto que aunque Miguel Jiménez tiene la confianza de Veljko Paunovic y han respaldado al “Wacho” en varias ocasiones, la posibilidad de tener un portero consolidado y con la experiencia de “Chuy” Corona no luce descabellada. Además José de Jesús Corona es oriundo de Guadalajara y regresar a vivir a la “Perla Tapatía” no le desagradaría.

El puerto también sería opción, Mazatlán FC cuenta con porteros como Nicolás Vikonis, quien terminó perdiendo la titularidad la campaña anterior a manos de Ricardo Gutiérrez, quien con Rubén Omar Romano terminó como el titular en el cierre de la fase regular, por lo que alguien como José de Jesús Corona podría caer con el pie derecho a los “Cañoneros”.

Los “Gallos Blancos” del Querétaro parece que habían encontrado en Gil Alcalá un arquero confiable en los últimos torneos, pero por ahora por tema contractual, Alcalá tendrá que reportar con los Pumas de la UNAM tras el préstamo la campaña anterior y definir su situación, por lo que José de Jesús Corona podría tener otra opción.

La MLS siempre es opción para cualquier jugador de renombre del futbol mexicano y no cabe duda que Jesús Corona tendría ofertas para finalizar su carrera en el futbol de Estados Unidos.

