“Tata” Martino define su futuro con la Selección Mexicana

Después de la derrota ante Estados Unidos y a unas horas de enfrentar a Canadá, Gerardo “Tata” Martino, técnico de México, dice que no va a renunciar a su cargo.

“Tata” Martino no piensa renunciar

Durante la conferencia de prensa, en Edmonton, el timonel de la Selección Azteca dejó en claro su futuro en el banquillo nacional y añadió que sabe perfectamente el sacrificio que significa dirigir a una selección.

“La verdad es que no, es el primer partido que perdemos en la eliminatoria, seguimos en la zona de calificación, perdimos el liderato por diferencia de goles. Dirigir a una selección genera desgaste eso lo sé desde hace 25 años. Así que no pasa por el desgaste una posible renuncia”, declaró el “Tata”.

Gerardo Martino le restó importancia al calificativo de “Gigante de la Concacaf”. Dijo que no es la persona ideal para contestar si la escuadra nacional sigue siendo el mandamás en la región norte del continente americano.

“No sé si sea una pregunta para la que yo esté capacitado para contestar. Como no conozco los parámetros, pero de igual manera no me parece algo trascendental”, señaló el técnico argentino.

Aunque al mismo tiempo reconoció que el actual rostro de la Selección Azteca no es el mismo con el que arrancó su proceso dentro de la escuadra nacional. Fue muy honesto y dijo que tras el parón por la pandemia le ha costado llegar a ese nivel inicial.

“La realidad es que creo que nosotros hemos ido en rendimiento de mayor a menor. Hemos empezado muy bien el 2019, después el 2020, después de los meses de actividad nos ha costado. Desde junio para acá nos ha costado en el rendimiento. No hemos podido ser el equipo que vimos en ese 2019. Los tiempos se acortan y entramos en el último año de este proyecto”, dijo Martino.

La importancia de ganar en Canadá

México debe sacar un buen resultado ante Canadá en Edmonton, eso lo sabe muy bien el timonel de la escuadra mexicana. Sabe que es importante sacar la mitad de los puntos en cada una de las fechas FIFA para aspirar a una calificación.

“Sí tenemos en cuenta que lo ideal es siempre mantenerse por encima del 50 por ciento, sin lugar a dudas ganar mañana es trascendental y sobre todo para no cagar dos derrotas consecutivas en juegos de Eliminatoria”, expresó Martino.

