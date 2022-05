G2 Esports sigue en picada y RNG lidera el Rumble Stage del MSI 2022

El cuarto día del Rumble Stage del MSI 2022 trajo sorpresas. El equipo de G2, el cual lideraba el Mid-Season Invitational, sigue en caída libre y ahora tiene dos derrotas más en su cuenta, ligando así cuatro juegos sin conocer la victoria en la Grieta del Invocador.

La escuadra de Europa ha vuelto a caer ante PSG Talon y posteriormente, los campeones de la LEC perdieron frente a T1, resultados que colocan a G2 con registro de 4-4 poniendo en peligro su clasificación a la próxima instancia.

We weren’t joking on the 0-24 pic.twitter.com/LTitDjVoNf — G2 Esports (@G2esports) May 23, 2022

Por su parte, Royal Never Give Up quiere defender el campeonato. El equipo de China tiene marca de 7-1 y luego de vencer a Saigon Buffalo y Evil Geniuses, RNG ya tiene su boleto a la siguiente ronda del torneo que se desarrolla en Busan, Corea del Sur.

Durante el cuarto día de competencia, Saigon Buffalo Esports vio su primera victoria en la Ronda 2 del torneo internacional de League of Legends. El conjunto de Vietnam hizo el 1-7 ante PSG Talon, no obstante y pese a que quedan dos juegos, SGB ya no puede hacer nada para avanzar a la siguiente ronda, pues se ubican en el fondo de la tabla de posiciones.

¡RNG a la cabeza! 👑



Tras un arranque de miedo, G2 sigue en picada y suma su cuarta derrota consecutiva en el #MSI2022. #MSIxAzteca #AztecaEsports pic.twitter.com/OM5kmlniZT — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 23, 2022

Te puede interesar: Isurus anuncia a Grell como refuerzo para el Clausura 2022 de la LLA

Resultados del Día 4 de Rumble Stage en el MSI 2022

PSG Talon 1-0 G2 Esports

T1 0-1 Evil Geniuses

Saigon Buffalo 0-1 Royal Never Give Up

G2 Esports 0-1 T1

Saigon Buffalo 1-0 PSG Talon

Royal Never Give Up 1-0 Evil Geniuses

Partidas del MSI 2022 por TV Azteca Esports

El Mid-Season Invitational continúa en Azteca Esports. El torneo internacional de League of Legends vive su segunda ronda y las emociones en la Grieta del Invocador las puedes encontrar en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Con sede en Busan, Corea del Sur, podrás seguir los encuentros del próximo martes 24 de mayo a través de Facebook, YouTube, Twitch, el sitio y la App Oficial de Azteca Deportes. Martes 24 de mayo:

G2 vs SGB - 1:00

EG vs PSG - 2:00

SGB vs T1 - 3:00

PSG vs RNG - 4:00

EG vs G2 - 5:00

T1 vs RNG - 6:00

Te puede interesar: El MSI de League of Legends no otorga el pase directo a Worlds 2022