El MSI de League of Legends no otorga el pase directo a Worlds 2022

El Mid-Season Invitational de League of Legends comienza el próximo 10 de mayo. La competencia internacional tiene algunos cambios, y aquí podrás encontrar todos los detalles del torneo de LoL que se llevará a cabo en Corea del Sur.

Luego de poner fin a las Ligas alrededor del mundo, once equipos tendrán la oportunidad de pelear por el título en su camino al Campeonato Mundial, no obstante, la edición del MSI 2022 ahora no otorga el pase directo al Worlds como lo hizo en 2021.

¿Cuándo comienza el MSI 2022?

La competencia se divide en tres etapas. La Fase de Grupos se juega del 10 al 16 de mayo. Posteriormente, la Fase Rumble del 20 al 24 y la Fase Eliminatoria del 27 al 29 de mayo.

El MSI tiene como sedes el Busan Esports Arena, lugar donde se jugará la Fase de Grupos y después, el torneo continuara en el Bexco Exhibition Hall 1 para la Fase Rumble y Eliminatorias.

Considerada como el hogar de los esports, la ciudad de Busan ya ha albergado competencias importantes de League of Legends.

Durante 2014 y 2018, Busan, Corea del Sur, fue sede del Campeonato Mundial de LoL y será la primera ocasión en la que se lleve a cabo el MSI en dicha ciudad.

¿Cómo es el formato del MSI 2022?

Divididos en tres grupos, los equipos competirán en un formato todos contra todos doble en partidas al mejor de uno. En caso del grupo tres, el cual cuenta con tres equipos, se jugará un formato todos contra todos cuádruple.

Los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a la siguiente etapa. En la Fase Rumble, los seis equipos clasificados jugarán en un formato todos contra todos doble al mejor de uno.

Finalmente, en las eliminatorias los cuatro equipos que quedan jugarán una ronda de eliminación directa al mejor de cinco para conocer a los contendientes por el título del Mid-Season Invitational 2022.

Equipos clasificados al Mid-Season Invitational de LoL

Royal Never Give Up (Campeón de China, LPL)



T1 (Campeón de Corea del Sur, LCK)

G2 Esports (Campeón de Europa, LEC)

Evil Geniuses (Campeón de Norteamérica, LCS)

PSG Talon Esports (Campeón del Sudeste Asiático, PCS)

RED Canids Kalinga (Campeón de Brasil, CBLOL)

DetonatioN FocusMe (Campeón de Japón, LJL)

Team Aze (Campeón de Latinoamérica, LLA)

Order (Campeón de Oceanía, LCO)

fastPay Wildcats (Campeón de Turquía, TCL)

Saigon Buffalo Esports (Representante de Vietnam, VCS)

