¡ÚLTIMA HORA! Barcelona cierra fichaje bomba y ya tiene su centro delantero

El mercado de pases sacude Europa en sus horas finales con una operación de alto impacto. El Barcelona ha alcanzado un acuerdo definitivo con el Arsenal para el traspaso permanente del delantero brasileño Gabriel Jesus, en un movimiento relámpago que refuerza de manera inmediata la parcela ofensiva del conjunto blaugrana.

Las negociaciones entre ambas directivas han llegado a buen puerto tras pactar un paquete fijo de 10 millones de euros más variables por objetivos. El atacante sudamericano ya cuenta con la autorización expresa del conjunto de Londres para viajar a Barcelona, donde tiene programados sus exámenes médicos este mismo lunes antes de formalizar la firma de su nuevo contrato con la entidad culé.

Gabriel Jesus : Experiencia comprobada para el esquema de Hansi Flick

Con este movimiento, Hansi Flick suma a sus filas a un atacante consagrado en la élite europea, cuya principal virtud es la polivalencia para desempeñarse con soltura en cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque. Gabriel Jesus desembarca en el Camp Nou avalado por una trayectoria de primer nivel en la Premier League:

Arsenal: 123 partidos oficiales y 32 goles anotados.

123 partidos oficiales y 32 goles anotados. Manchester City: 236 encuentros disputados y 95 dianas celebradas.

Su recorrido tanto en el esquema de Pep Guardiola como en el de Mikel Arteta le otorga la jerarquía y el ritmo de juego necesarios para competir al máximo nivel en LaLiga y la UEFA Champions League.

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El caso Julián Álvarez sigue abierto

Desde el entorno del Barcelona se apresuraron a aclarar que la incorporación de Gabriel Jesus responde a una oportunidad de mercado estratégica para sumar fondo de armario de calidad. De esta manera, la llegada del brasileño no cierra las puertas a un posible intento por fichar a Julián Álvarez en un futuro no muy lejano. La directiva mantendrá el monitoreo sobre la situación del delantero argentino, entendiendo que ambas operaciones corren por vías totalmente independientes dentro de la planificación deportiva del club culé.