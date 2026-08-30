¡Aplicó la Ley del Ex! Chucky Lozano se estrena con LA Galaxy ante San Diego FC (VIDEO)

La inexorable ley del ex volvió a hacerse presente en la Major League Soccer (MLS). Hirving 'Chucky' Lozano firmó su primera anotación oficial con la camiseta del LA Galaxy; sin embargo, el festejo del atacante mexicano tuvo un sabor agridulce, ya que su tanto no pudo evitar la caída de la escuadra angelina por marcador de 3-1 frente a su antiguo club, el San Diego FC.

El choque de la jornada en la MLS estuvo marcado por el morbo y la expectativa del reencontrarse entre el Chucky y la afición que lo acogió en su etapa previa. En un duelo vibrante de principio a fin, el delantero azteca apareció para mandar guardar el balón al fondo de las redes y marcar el único tanto para el conjunto galáctico, demostrando destellos de esa explosividad que lo caracteriza por el extremo del campo.

¿Desde cuándo no anotaba el Chucky Lozano?

Más allá del resultado adverso para el equipo dirigido por la franquicia angelina, la diana representa un verdadero alivio en lo personal para el canterano del Pachuca. Lozano arrastraba una prolongada racha sin festejar una gol personal, ya que no convertía en un partido oficial desde el pasado 29 de noviembre de 2025. Con este grito de gol, el Chucky se saca de encima una pesada losa de encima y estrena su casilla goleadora en esta nueva etapa luciendo los colores del LA Galaxy.

His first regular season goal of 2026 ☝️



Chucky Lozano cuts the deficit to one for @LAGalaxy!



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A pesar del esfuerzo del internacional mexicano por meter a su club en la pelea, la respuesta ofensiva del San Diego FC fue contundente para terminar amarrando una victoria por 3-1 que dejó con las manos vacías a los visitantes. El conjunto de Los Ángeles pagó caro los desatenciones en la zona baja ante el ímpetu de los locales.

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Para el cuerpo técnico del LA Galaxy, la recuperación de la versión goleadora de Hirving Lozano supone la mejor noticia dentro del descalabro. El atacante mexicano ha comenzado a responder sobre el césped, esperando que este primer tanto sea la llave que abra el grifo de una racha positiva que impulse a los galácticos a escalar posiciones en la MLS.

