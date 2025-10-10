Las 2 joyas que Gabriel Milito descubrió en la cantera de Chivas

Chivas enfrentará al América este sábado en un Clásico Nacional amistoso en el State Farm Stadium de Arizona, a las 21:00 horas (centro de México). Con ocho bajas por lesiones y convocatorias a Selección Mexicana, Gabriel Milito, técnico rojiblanco, ha volteado a la cantera, convocando a dos promesas de la Sub-21: Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, quienes podrían tener sus primeros minutos con el primer equipo.

Te puede interesar: Chivas enfrentará al América en Phoenix con 8 bajas clave

Raúl Martínez, mediocampista ofensivo de 19 años, es un talento puro de Guadalajara. Formado desde la Sub-18, ha jugado 11 partidos en el torneo Sub-21 del Apertura 2025, con un gol y 74% de minutos disputados. Su visión y creatividad lo hacen candidato a competir con Santiago Sandoval y Efraín Álvarez.

Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

Milito sorprende con los juveniles

Maximiliano “Maxi” Bustos, carrilero de 20 años originario de Zacatecas, aporta velocidad y desborde. Con ocho juegos (cinco como titular) y 40% de minutos en Sub-21, su paso por la filial de Tigres y el Club Chapala en Tercera División forjó su carácter antes de quedarse en las fuerzas básicas rojiblancas.

El estratega argentino ha hecho de Chivas el líder en minutos para menores de 23 años en el Apertura 2025, con 2956 minutos acumulados, superando a clubes como Puebla, León y Atlético San Luis. Su apuesta por la juventud es clara: Siete jugadores Sub-23 han visto acción en Liga BBVA MX. Este amistoso podría ser la vitrina ideal para Martínez y Bustos ante el cuerpo técnico de Milito.

Samir Inda, el último en debutar con Chivas

El debut más reciente que tuvo Chivas en Primera División también fue de un elemento que juega en la Sub-21. Se trata de Samir Inda, quien incluso fue parte de la pretemporada. El canterano entró en los minutos finales del juego ante Necaxa y se entrenó con la anotación que significó sellar el triunfo por 3-1 ante los dirigidos por Fernando Gago. Inda está convocado por la Selección Sub-18 que se encuentra en Portugal en una gira de preparación.

Te puede interesar: Chivas recibirá una noticia que quizá no le guste mucho: es uno de sus jugadores preciados