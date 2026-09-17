Le salió “nueva novia” a Gabriel Milito; este club de Sudamérica le busca

El trabajo que ha hecho Gabriel Milito como estratega no pasa desapercibido en el entorno internacional. Dirigiendo ya en Argentina, Brasil y ahora México, el ex futbolista del Barcelona ha tenido varios pretendientes desde que llegó a las Chivas. Ahora, se indica que salió una “nueva novia” que quiere arrebatarle su pastor al Rebaño Sagrado.

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¿Qué club quiere quitarle su DT a las Chivas?

Hace unos meses se indicó que River Plate estaba muy interesado en los servicios de Gabriel Milito, sin embargo en Chivas se indicó claramente que no había opción alguna. Ahora, quien tiene en la mente como eje rector de su proyecto de reestructura al argentino es Independiente de Avellaneda. El club vive una época de crisis económica y deportiva, por lo que buscarían que el DT les ayude a resurgir.

“Va a ayudar que el club esté súper ordenado y en regla porque Gabriel es así, un tipo super derecho que le gustan las cosas en orden. Después no puedo determinar, no estoy en su cerebro. Hay ganas de que en el tiempo, en algún momento, Gabriel quiera volver a Independiente. Eso no te lo voy a mentir. Veremos qué pasa el año que viene”, aseguró Jorge Fleitas.

Fleitas hoy está involucrado en el ámbito dirigencial de Independiente, club que tendrá elecciones y que buscará darle un rumbo a una institución realmente perdida. Este hombre es amigo cercano de Milito y también formó parte del cuerpo técnico de Gabriel cuando dirigieron a Argentinos Juniors. En ese contexto fue que vinieron las declaraciones desde el entorno sudamericano.

#tiktokponmeenparati #piojoalvarado #ligamx #fyp ♬ sonido original - Hormiguismo @estoes_chivas “El Piojo Alvarado es un crack dentro y fuera de la cancha” Gabriel Milito lo describe a la perfección, ha rechazado ofertas para irse de Chivas pero el se quiere quedar para ser campeón, nadie se merece más el título de la liga mx que Roberto el Piojo Alvarado. #chivas

¿Cuándo termina el contrato de Gabriel Milito con Chivas?

Es conocido y hoy preocupa bastante a la afición el hecho de que el vínculo contractual que une a Gabriel Milito con las Chivas termina a mitades de 2027. Es decir, hoy deberían existir reuniones para lograr un acuerdo para extender el contrato. Es por ello, que muchos clubes ya se encuentran al acecho de las intenciones del estratega.

Aunque se habla del interés de Sudamérica (en específico de Argentina), parecería que el siguiente paso en la carrera del técnico argentino podría ser con ambiciones más altas. Ha demostrado valía en América… por lo que alguna oferta europea no sonaría como fuera de la norma.