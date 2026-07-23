Quién es el auxiliar de Gabriel Milito para el Apertura 2026 y cuál es su nivel de estudios

Gabriel Milito continua al frente de Chivas durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El entrenador argentino tiene nuevamente a su lado a un excompañero de Independiente que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera en los banquillos.

Se trata de una figura con experiencia dentro del futbol sudamericano, aunque mantiene un perfil bajo ante los medios. Su preparación como entrenador le permite asumir mayores responsabilidades cuando el director técnico no puede estar al frente del equipo.

Quién es el auxiliar técnico de Gabriel Milito en Chivas

Leandro Ignacio Ávila es el principal auxiliar técnico de Gabriel Milito en Guadalajara. Nació el 12 de enero de 1979 en Buenos Aires, Argentina, y actualmente tiene 47 años.

Leandro Ávila, asistente de Gabriel Milito

Chivas lo presentó como parte del equipo de trabajo de Milito en mayo de 2025. Desde entonces participa en la planificación de los entrenamientos, la preparación de los partidos y la transmisión de la propuesta futbolística al plantel rojiblanco.

Ávila también puede encargarse de dirigir al equipo desde el banco cuando Milito no está disponible. Su relación con el entrenador comenzó antes de que ambos iniciaran su recorrido dentro de los cuerpos técnicos.

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Leandro Ávila fue compañero de Gabriel Milito en Independiente

Antes de convertirse en entrenador, Ávila fue futbolista profesional y se desempeñó como mediocampista. Se formó en las categorías inferiores de Independiente de Avellaneda, club con el que debutó en la Primera División de Argentina durante 1999.

En el conjunto argentino compartió plantel con Gabriel Milito. Aunque no logró consolidarse como titular, sumó experiencia en un equipo que contaba con futbolistas como Diego Forlán, Esteban Cambiasso y el propio defensor que actualmente dirige a Chivas.

El cuerpo técnico de Gabriel Milito|Crédito: @Chivas / X

Su carrera también incluyó pasos por Chacarita Juniors, Comisión de Actividades Infantiles, Olimpo, San Martín de Tucumán, Atlético de Rafaela, Unión de Sunchales y Comunicaciones. Ávila se retiró como futbolista en 2012.

Cuál es el nivel de estudios de Leandro Ávila

Leandro Ávila cuenta con la Licencia PRO de entrenador, expedida a través de la Asociación del Futbol Argentino. Su acreditación aparece dentro del registro de técnicos habilitados por la CONMEBOL.

Esta licencia representa el nivel más alto dentro del sistema sudamericano de formación para entrenadores. La certificación lo habilita para ejercer como director técnico en el futbol profesional y participar en competencias organizadas por la CONMEBOL.

Hasta el momento no existe información pública que confirme que Ávila haya cursado una carrera universitaria. Su formación conocida está relacionada con el futbol, la licencia profesional y la experiencia obtenida como jugador y auxiliar técnico.