‘Creo en la política del club': Milito revela la razón por la que eligió a Chivas

Este martes 27 de mayo del 2025, el conjunto de Chivas presentó a Gabriel Milito en conferencia de prensa. El entrenador argentino llega al rebaño con el objetivo de poder competir en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Milito revela porque decidió llegar a Chivas

Milito aprovechó para aclarar porque decidió llegar a Chivas pues el entrenador argentino fue cuestionado sobre su decisión y pidieron su opinión de la política del rebaño de solo jugar con mexicanos.

En un principio, Gabriel Milito detalló que le encanta el futbol mexicano pues enfrentó a la Selección Mexicana, sabe que tienen calidad y que tuvo de compañero a Rafa Márquez, Gio dos Santos y a Jonathan. Por lo que no desconoce del futbol mexicano.

“A mi me encanta el futbolista mexicano. He jugado con Argentina contra México y se de su calidad. Además tuve de compañero a Rafa Márquez en Barcelona, tuve de compañero a Gio dos Santos, también a Jonathan, conozco muy bien, aparte lo he visto”.

Milito agregó que varios entrenadores han trabajado en México y todos han destacado la calidad de la liga y del futbolista mexicano.

“Grandes entrenadores han vivido y han estado trabajando en México y no hay un solo entrenador que no destaque la calidad de la Liga y la calidad del jugador mexicano”.

Por último, detalló que escogió Chivas porque le gusta el desafío, cree en los jugadores, en la política del club. Si no estuviera convencido, no hubiera aceptado el reto.

“Si estoy acá es porque realmente me gusta este desafío, porque creo en estos jugadores y porque creo en la política del club, sino, no hubiese elegido este reto. Lo elegí es porque me gusta y estoy convencido en que salga bien.”