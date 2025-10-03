Gabriel Toro Fernández sobre el Tigres vs Cruz Azul: “Un partido de Liguilla”

Previo a la visita con la U de Nuevo León, Gabriel “Toro” Fernández confesó que el partido de este sábado frente a Tigres en el Volcán Universitario será muy intenso y un partido adelantado de Liguilla.

“Va a ser un partido muy intenso, así que bueno, hay que cuidar más que nada los los detalles que por ahí muchas veces se da el mínimo detalle, te puede costar, así que bueno, nada va a ser un partido muy muy intenso”, puntualizó Gabriel “Toro” Fernández.

Te puede interesar: Estadio Akron de las Chivas, recibirá partidos de repechaje del Mundial del 2026

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Fernández llega en su mejor momento

Por otro lado, el atacante uruguayo habló sobre el momento goleador que vive con tres anotaciones en los últimos cuatro juegos y cuatro goles en los siete partidos que ha tenido participación en el Apertura 2025.

“Por suerte me ha tocado anotar, bueno, agradecido por eso pero sí, obviamente que se siente otro gustito. Digamos la verdad que eso te llena de confianza y te da más fuerza para seguir al próximo partido. He pasado difíciles momentos, pero este tenía una esperanza digamos donde trate de aferrarme lo más que pude, entrenar, callado, exigirme el doble y creo que al final eso tuvo la recompensa y nada hoy por hoy estoy muy agradecido, contento con con todos en general porque la verdad me apoyaron en todo en ningún momento me dejaron de lado así que muy feliz”, finalizó el “Toro”.

Cruz Azul se mide a Tigres este sábado a las 19:00 horas, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes.

Te puede interesar: América dio una noticia que les va a encantar a todos y que generó esperanza en muchos aficionados