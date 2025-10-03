América dio una noticia que les va a encantar a todos y que generó esperanza en muchos aficionados

América sorprendió a sus aficionados al compartir en sus redes sociales una fotografía en la que aparece Dagoberto Espinoza haciendo su trabajo de recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Rayados. Conoce cuánto tardará el lateral izquierdo en recuperarse de la lesión .

El conjunto de Coapa generó esperanza en sus aficionados con la fotografía, pues apenas el 25 de septiembre compartió un comunicado en el que se informó sobre el éxito de la cirugía de Espinoza, quien tuvo la mala fortuna de lesionarse en el momento cuando había borrado del 11 titular a Kevin Álvarez .

@clubamerica América publicó una foto en la que se ve a Dagoberto Espinoza en rehabilitación, hecho que generó esperanza en los aficionados

La fotografía del América que le da esperanza a muchos aficionados

América publicó en sus redes sociales una foto en la que se le ve a Dagoberto Espinoza posar con una sonrisa mientras realiza sus primeras sesiones de rehabilitación para regresar lo más pronto posible a la cancha, aunque ello puede tardar entre 7 y 9 meses, por lo que muy posiblemente regrese hasta el arranque del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



La imagen del América fue subida a su página de Instagram en una galería que se muestra al equipo entrenar de cara al partido ante Santos Laguna que, disputará el sábado 4 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los números de Dagoberto Espinoza con América antes de su lesión

Dagoberto Espinoza se volvió un hombre de la confianza de André Jardine, quien en el Apertura 2025 le brindó su apoyo al darle la titularidad en el América y bancar a Kevin Álvarez de la lateral izquierda. El mexicano, ante todo pronóstico, comenzó a ganarse el corazón de los aficionados con sus grandes actuaciones.

Espinoza disputó 7 partidos en este Apertura 2025 antes de su lesión, con registros de un gol y una tarjeta amarilla, según estadísticas de BeSoccer. Cabe destacar que el canterano de las Águilas le dio el triunfo a su equipo en la jornada 4 al marcar el único tanto del partido ante Querétaro.