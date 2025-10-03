América dio una noticia que les va a encantar a todos y que generó esperanza en muchos aficionados
El club de Coapa compartió en sus redes sociales una fotografía que deja entrever que todo marcha bien con un jugador muy querido por la afición azulcrema
América sorprendió a sus aficionados al compartir en sus redes sociales una fotografía en la que aparece Dagoberto Espinoza haciendo su trabajo de recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Rayados. Conoce cuánto tardará el lateral izquierdo en recuperarse de la lesión .
El conjunto de Coapa generó esperanza en sus aficionados con la fotografía, pues apenas el 25 de septiembre compartió un comunicado en el que se informó sobre el éxito de la cirugía de Espinoza, quien tuvo la mala fortuna de lesionarse en el momento cuando había borrado del 11 titular a Kevin Álvarez .
La fotografía del América que le da esperanza a muchos aficionados
América publicó en sus redes sociales una foto en la que se le ve a Dagoberto Espinoza posar con una sonrisa mientras realiza sus primeras sesiones de rehabilitación para regresar lo más pronto posible a la cancha, aunque ello puede tardar entre 7 y 9 meses, por lo que muy posiblemente regrese hasta el arranque del Apertura 2026.
TE PUEDE INTERESAR:
- Julian Quiñones muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX; existirían dos clubes peleando por él
- El video de Gilberto Mora al mero estilo brasileño que tiene a todo el mundo hablando del jugador mexicano
- Los rumores dicen que Roberto Alvarado se va de Chivas y por fin se supo la realidad de la supuesta salida
La imagen del América fue subida a su página de Instagram en una galería que se muestra al equipo entrenar de cara al partido ante Santos Laguna que, disputará el sábado 4 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Los números de Dagoberto Espinoza con América antes de su lesión
Dagoberto Espinoza se volvió un hombre de la confianza de André Jardine, quien en el Apertura 2025 le brindó su apoyo al darle la titularidad en el América y bancar a Kevin Álvarez de la lateral izquierda. El mexicano, ante todo pronóstico, comenzó a ganarse el corazón de los aficionados con sus grandes actuaciones.
Espinoza disputó 7 partidos en este Apertura 2025 antes de su lesión, con registros de un gol y una tarjeta amarilla, según estadísticas de BeSoccer. Cabe destacar que el canterano de las Águilas le dio el triunfo a su equipo en la jornada 4 al marcar el único tanto del partido ante Querétaro.